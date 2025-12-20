ГАИ Минска оштрафовлаа водителя за езду на побитой машине. Насколько и почему?

Опубликовано: 20.12.2025 14:44 , Обновлено: 20.12.2025

В ГАИ Минска рассказали, что нашли в соцсетях видео, где по МКАД двигалась машина, явно побывавшая в аварии, причем серьезной. Тем не менее она достаточно живенько двигалась в средней полосе.

Согласно заявлению Госавтоинспекции, они нашли владельца авто и установили, что Volkswagen из-за повреждений не имел права ехать по дороге самостоятельно.

В итоге 49-летнего владельца оштрафовали на 0,5 базовой величины (21 рубль). А в ГАИ похвалились, что у них достаточно сил и средств “для выявления правонарушений и привлечения совершивших их лиц к установленной законом ответственности”.

Ранее ГАИ уже не раз сообщала, что там активно следят за соцсетями и затем по некоторыми видео ищут нарушителей среди белорусских водителей, чтобы наказать.

В ГАИ Гомеля показали видео из соцсетей, после которых двух водителей лишили прав