ГАИ Минска объявила новые рейды. У кого решили проверить страховки и техсостояние?

Опубликовано: 04.10.2023 13:23 , Обновлено: 04.10.2023

В столичной Госавтоинспекции сообщили о начале новых рейдов на улицах Минска. На этот раз инспекторы ГАИ решили проверить наличие действующих страховок у конкретной категории водителей и техническое состояние их авто. Кроме того, в ГАИ пообещали следить за соблюдением правил дорожного движения, в частности, правил парковки.

Как следует из информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, под прицелом инспекторов окажутся в первую очередь водители каршеринговых транспортных средств. Особое внимание они планируют уделять “аспектам, которые могут повлиять на безопасность на дороге”.

В столичной ГАИ добавили, что данные мероприятия “поддерживают дисциплину на дороге, контролируют соблюдение правил среди водителей каршеринговых автомобилей и предотвращают возможные аварии и нарушения, которые могут возникнуть из-за неправильного использования каршеринга”.

Ранее Телеграф писал о том, что Госавтоинспекция объявила о новых “рейдовых мероприятиях” и “массированных отработках” аварийно-опасных участков дорог, которые планируют проводить инспекторы на протяжении всей текущей недели. В материале вы найдете, на кого инспекторы направят “дополнительные меры по профилактике ДТП” до 8 октября.

ГАИ объявила «массированные отработки» по всей Беларуси. Кого будут ловить до 8 октября?