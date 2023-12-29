ГАИ Минска объявила, когда уйдет на выходной

Опубликовано: 29.12.2023 13:38 , Обновлено: 29.12.2023

УГАИ УВД Мингорисполкома опубликовало график работы некоторых подразделений ГУВД в период праздничных дней.

Как видно из представленной информации, это касается только двух подразделений.

30 декабря 2023 года МРО и МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома работают с 8.00 до 16.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

2 января 2024 года – выходной день.

А целом накануне Новогодних праздников Госавтоинспекция предупредила о серьезной работе на дорогах и во дворах.

«Кнут и пряник»

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич заявил 20 декабря, что белорусских водителей в последнюю декаду декабря могут ждать как кнут, так и пряник. В планах Госавтоинспекции столицы – «праздничные мероприятия» на дорогах, но будут и ловить нарушителей. Не стоит сомневаться, что также поступят и в областных отделениях ГАИ Беларуси.

ГАИ пообещала штрафы и предупреждения «в приятной форме». Где и что ждать белорусам в последние 10 дней года?

«Эксперименты и фильтры»

ГАИ объявила, несмотря на новогодние праздники, мероприятия на дорогах по всей Беларуси. А в Гомельской области даже провели совместно с МЧС «эксперимент» и рейд по дворам. Что ждать белорусским водителям в последнюю неделю 2023 года?

ГАИ предупредила белорусов о «фильтрах» и «экспериментах» на дорогах и даже во дворах. Что ждать в последнюю неделю года?

От «гигантских» штрафов до конфискаций авто

В ГАИ Беларуси сообщили, что накануне Нового года запустили «мероприятия» по всей стране, которые чреваты для нарушителей гигантскими штрафами, конфискацией автомобилей и лишением прав. О них в Госавтоинспекции объявили стихами.

ГАИ стихами предупредила белорусов о новогодних рейдах со штрафами и лишением прав