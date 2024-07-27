ГАИ Минска назвала 4 правила, за которыми решили скрытно следить «для усиления бдительности». Кого взяли под «особый контроль»?

Опубликовано: 27.07.2024 13:09 , Обновлено: 27.07.2024

В столичной Госавтоинспекции рассказали, кто станет целью рейдовых мероприятий, запланированных на эти выходные, 27 и 28 июля. Инспекторы пообещали выйти в рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля для профилактики дорожных происшествий и "формирования культуры безопасного вождения".

“Рейды выходного дня” в Минске

Взять “под особый контроль” столичные дорожные инспекторы на этот раз решили мотоциклистов, пообещав “принять дополнительные меры по стабилизации аварийности с участием мототранспорта”.

“С водителями проводятся разъяснительные беседы, ориентированные на повышение дисциплинированности, а также на усиление бдительности при совершении маневров и выезде с прилегающих территорий”, - пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Там озвучили четыре главных пункта, на которых в ходе нынешних рейдов акцентируют внимание дорожные инспекторы:

управлении мототранспортом на одном колесе;

соблюдении правил проезда перекрестков;

соблюдение правил маневрирования;

соблюдение скоростного режима.

За кем начнут следить в Минске с понедельника?

А уже с понедельника, 29 июля , столичная ГАИ объявила двухдневные профилактические мероприятия для водителей маршрутных транспортных средств и пассажирских перевозчиков. В рамках мероприятий инспекторы пообещали провести “целевые массированные отработки” улиц Минска и уделить особое внимание следующим аспектам:

контролю за техническим состоянием и правомерностью переоборудования пассажирских транспортных средств,

соблюдению правил расположения транспортных средств на проезжей части.

В частности, инспекторы будут следить за тем, предоставляют ли водители преимущество в движении маршрутному транспорту на дорогах с полосой движения, обозначенных дорожными знаками “Полоса для маршрутных транспортных средств”, “Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств”.

Ранее Telegraf.news рассказал о рейдовых и профилактических мероприятиях на выходные в других регионах Беларуси. Где-то инспекторы пообещали проконтролировать “лихачей”, где-то — пешеходов, а где-то запланировали “массированную отработку” дорог со смешанным контролем.

ГАИ объявила отработку «аварийных точек» в разных частях Беларуси. Куда отправят патрули?