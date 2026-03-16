ГАИ Минска на 3 дня взяла под контроль одну категорию водителей. Кому двигаться с особой осторожностью?

Опубликовано: 16.03.2026 11:19 , Обновлено: 16.03.2026

Столичная Госавтоинспекция (ГАИ) на ближайшие три дня взяла под усиленный контроль одну категорию водителей. Их призвали "двигаться с особой осторожностью" и предупредили, что следить за их действиями на дороге будут не только патрульные, но и по камерам республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Тематическое профилактическое мероприятие столичные инспекторы решили организовать с 16 по 18 марта для водителей автобусов. В эти дни сотрудники ГАИ пообещали проверять не только техническое состояние маршрутных транспортных средств, но и то, как их водители соблюдают Правила дорожного движения (ПДД).

Водителям общественного транспорта посоветовали двигаться с особой осторожностью, думаю в первую очередь о безопасности пассажиров.

“Обращайте внимание на движущийся в соседних полосах транспорт, водители которого могут перестроиться перед вами и вынудить вас применить экстренное торможение или перестроиться, что повлечет падение пассажиров. Крайне важно быть предельно осторожными при посадке пассажиров, поскольку закрывающиеся двери могут зажать им части тел, одежду или ручную кладь. Если это произошло, ни в коем случае не начинайте движение, а откройте двери, чтобы пассажир мог зайти или выйти из транспорта”, - дал практические рекомендации главным объектам нынешних рейдов начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай.

В ГАИ предупредили, что за нарушения определённых правил привлечь к ответственности могут не только самих водителей, но и тех должностных лиц, которые отвечают за их допуск к участию в дорожном движении.

Впрочем, остальным участникам дорожного движения не стоит расслабляться - за ними инспекторы также продолжат следить, в том числе по камерам. В частности, отслеживать будут то, как остальные водители уступают дорогу маршрутному транспорту там, где того требуют ПДД, а также факты неправомерного движения по полосам, выделенным специально для общественного транспорта.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, в прошлом году при участии общественного транспорта произошло 64 ДТП с тяжкими последствиями, в которых погибли 29 человек, ещё 49 – получили тяжкие телесные повреждения. Сразу пять серьёзных происшествий на общественном транспорте были связаны с зажатием пассажиров дверьми.

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