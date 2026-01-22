ГАИ Минска на 2 дня нацелила дорожные камеры на эту категорию водителей

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Опубликовано: 22.01.2026 09:10 , Обновлено: 22.01.2026

Столичная Госавтоинспекция 22 января запустила двухдневную профилактическую акцию, направленную на одну категорию водителей. Следить за ними будут как сами инспекторы, вышедшие в рейды на городские улицы, так и по камерам республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

В течение двух дней - с 22 по 23 января - основное внимание столичных инспекторов будет направлено на пассажирские автобусы. Проверять будут и техническое состояние транспорта, вышедшего на городские и пригородные маршруты, и соблюдение Правил дорожного движения (ПДД) их водителями. К ответственности пообещали привлекать как самих водителей, нарушивших ПДД, так и должностных лиц, ответственных за допуск водителей и их транспортных средств к участию в дорожном движении.

Но и остальным водителям также не стоит расслабляться - контролировать будут и тех, кто оказался рядом, предупредил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович. В частности, инспекторы будут следить за тем, чтобы остальные водители предоставляли преимущество маршрутному транспорту там, где того требуют ПДД, а также не выезжали на полосы, выделенные специально для общественного транспорта (кстати, это нарушение - в числе тех, которые мониторят по камерам).

Кроме того, Ливанович упомянул и о требованиях, которые предъявляют к пассажирам общественного транспорта. От них потребовали “неукоснительного соблюдения мер личной безопасности”, в частности, обязательно держаться в транспорте за поручни, чтобы не упасть и не получить травму.

“Если же во время движения вы получили травму, сообщите об этом водителю. В дальнейшем он передаст информацию в ГАИ и при необходимости вызовет скорую помощь”, - дал совет представитель ГАИ.

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Напомним, в конце прошлого года Межрегиональная ассоциация перевозчиков (МАП) получила ответ на официальный запрос в Министерство внутренних дел (МВД) относительно внесения изменений в некоторые пункты Правила дорожного движения (ПДД). Предложения касались введения штрафов за не пристёгнутый ремень безопасности для пассажиров маршруток, наличия детских кресел в тех же маршрутках и общих правил перевозки детей в маршрутках и такси.

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