ГАИ Минщины предупредила об установке знака, которого нет в ПДД

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Опубликовано: 25.10.2025 08:47 , Обновлено: 25.10.2025

ГАИ Минского района сообщила, что на участке дороги Р-65 «Заславль — Дзержинск — Озеро» установили новый дорожный знак с надписью: «ВIДЭА-КАНТРОЛЬ БПЛА».

Знак разместили на участке с 1-го по 2-й километр автодороги Р-65 «Заславль — Дзержинск — Озеро». В Госавтоинспекции уверены, что он повысит дисциплину водителей и снизит аварийность.

Ранее Telegraf.news писал, что на трассе Р58 «Минск — Мядель» водители обнаружили новый дорожный знак. Он предупреждает участников движения о контроле с помощью беспилотника. В Правилах дорожного движения такого знака нет.

Под Минском заметили новый дорожный знак, предупреждающий о контроле ГАИ