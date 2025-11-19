ГАИ Минщины объявила сразу две рейдовые акции и обратилась к пассажирам – «Ни в коем случае не требовать»

Опубликовано: 19.11.2025 14:46 , Обновлено: 19.11.2025

Сразу две профилактические акции решила устроить Госавтоинспекция Минщины. Рейды, которые продлятся даже на следующей неделе, коснутся как пешеходов и водителей, так и пассажиров. К последним инспекторы обратились с особой просьбой.

Уже с завтрашнего дня в Минском районе инспекторы начнут усиленно проверять пешеходов. Тематическая профилактическая акция, которая так и называется - «Пешеход» - запланирована с 20 по 24 ноября . Её основной целью станет снижение числа ДТП при участии пешеходов.

В ближайшие дни инспекторы будут более пристально следить за соблюдением правил перехода дороги, в частности за тем, чтобы люди не переходили дорогу в неположенных местах. Но и водителей не обойдут вниманием - за непредоставление преимущества пешеходам на переходах их также могут привлечь к административной ответственности.

Кстати, всех участников дорожного движения инспекторы попросили о содействии и предложили белорусам сообщать о нетрезвых пешеходах на дороге в милицию (по короткому номеру 102 или в дежурную часть по номеру 8-017-229-04-44). Сообщать попросили лишь в случаях, когда поведение нетрезвого человека “создает опасность” для дорожного движения и для самого человека.

Второе профмероприятие, также предполагающее активные рейды инспекторов, будет проходить на дорогах Минщины целую неделю - с 20 по 25 ноября . Его целью станет другая категория участников дорожного движения - водители маршрутного транспорта .

Отслеживать на пригородных и междугородних маршрутах инспекторы пообещали следующие правонарушения:

перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;

перевозка пассажиров свыше количества пассажирских мест, указанного в регистрационных документах;

превышение скорости;

выезд на полосу встречного движения в месте, где это запрещено;

проезд на запрещающий сигнал светофора, а также не предоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах.

Кроме того, инспекторы пообещали проверять в рамках рейдов техническое состояние маршруток и следить за тем, чтобы водители во время движения не пользовались мобильным телефоном.

В довершение всего ГАИ Минщины обратилась к самим пассажирам маршруток, призвав их “ни в коем случае не требовать у водителя остановки маршрутного транспортного средства в неположенном месте”.

“Пассажиры, помните о своей безопасности, не ставьте свою жизнь под угрозу, пытаясь доехать любым способом”, - призвали инспекторы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре Межрегиональная ассоциация перевозчиков предложила внести изменения в Правила дорожного движения (ПДД), а заодно и в Кодекс об административных нарушениях Беларуси (КоАП) и переложить ответственность за непристёгнутый ремень с водителя на пассажира.

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