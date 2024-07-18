ГАИ отправила мотопатрули на «массированную отработку» двух республиканских трасс. А на каких белорусских дорогах усилят "смешанное" наблюдение ?

Опубликовано: 18.07.2024 11:14 , Обновлено: 18.07.2024

В преддверии выходных белорусская Госавтоинспекция предупредила водителей об очередных рейдах и профилактических мероприятиях на дорогах. Так, в Минской области в течение трёх дней планируют вести "массированную отработку" аварийно-опасных участков на двух республиканских трассах. Для этого инспекторы намерены задействовать мотопатрули и средства смешанного контроля.

Какие трассы “массированно отработают” на Минщине в выходные?

Усиленные рейды решили начать в пятницу, 19 июля . Они продлятся до воскресенья, 21 июля. Под пристальным вниманием окажутся следующие трассы:

М-6 “Минск-Гродно”,

Р-23 “Минск–Микашевичи”.

[info_b]По данным УВД Минского облисполкома, за 6 месяцев 2024 года на трасса М-6 произошло 14 ДТП, в том числе с летальным исходом: погиб 1 человек, 16 - получили телесные повреждения. Статистика ДТП на трассе Р-23 не менее печальна: 7 аварии с 1 погибшим и 8 пострадавшими.[/info_b].

В ходе нынешних рейдов, как сообщили в ГАИ, наряды ДПС сконцентрируют на аварийно-опасных участках в “периоды времени, характеризующиеся наибольшей вероятностью нарушений ПДД и совершения ДТП”.

На особый контроль инспекторы пообещали взять “грубые нарушения, которые являются основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями”, а именно:

управление транспортными средствами в состоянии опьянения,

вождение без права управления,

несоблюдение скоростного режима,

нарушение правил перевозки пассажиров, особенно детей,

непредоставление преимущества пешеходам.

Не обделят вниманием инспекторы и пешеходов, водителей двухколесных и маршрутных транспортных средств.

“Также во время рейдовых мероприятий будет осуществляться мониторинг автомобильных дорог на предмет выявления незаконной предпринимательской деятельности и загромождения проезжей части дороги”, - предупредили в ГАИ.

Республиканская акция ГАИ “Встречная полоса!”

В дополнение к этому в МВД Беларуси объявили республиканскую профилактическую акцию “Встречная полоса!”. Она пройдёт по всей стране с 19 по 22 июля . В эти дни инспекторы сосредоточатся на выездах из городов и вне населенных пунктов и будут тщательно следить за соблюдением правил обгона и пресекать выезд на полосу встречного движения. Будет организован смешанный контроль на служебных автомобилях в гражданском и патрульном исполнении.

[info_b]По данным МВД, с начала года на дорогах страны произошло 76 ДТП из-за нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения. В них погибли 29 человек и 105 получили травмы различной степени тяжести. [/info_b]

В МВД подчеркнули, что ситуацию сейчас “значительно усугубляет” аномальная жара, из-за чего у водителей снижается концентрация, внимательность и скорость реакции.

Кроме того, в МВД заявили, что инспекторы ГАИ “с учетом погодных условий” проконтролируют:

соблюдение ПДД водителями и пешеходами в местах массового отдыха,

соблюдение правил остановки и стоянки,

безопасное передвижение пешеходов и велосипедистов, а также их физическое состояние.

Кто “под пристальным контролем” ГАИ в Минске?

ГАИ Минска 17 июля также предупредила о том, что столичные водители остаются “под пристальным контролем” инспекторов. Так, профилактическое мероприятие уже провели в Октябрьском, Ленинском и Первомайском районах Минска.

“С каждым водителем сотрудники ГАИ провели беседу, акцентировав внимание на соблюдение безопасного скоростного режима, недопущение вождения транспортным средством в состоянии опьянение, соблюдение правил проезда перекрестков. Особое внимание уделили правилам проезда пешеходных переходов”, - рассказали в ГАИ,

Кроме того, к рейдам инспекторов в Минске привлекли сотрудников МЧС. Помимо профилактической беседы с водителями они проверяли наличие в авто огнетушителя, знака аварийной остановки и медицинской аптечкой — всё это является одним из условий допуска авто к участию в дорожном движении.

На что нацелены инспекторы ГАИ на Витебщине?

В свою очередь в ГАИ Витебщины рассказали о рейдах в Ушачском районе. Там целью инспекторов стали потенциально опасные манёвры водителей - обгоны с нарушением требований знаков и разметки, а также нарушение скоростного режима.

Под пристальным вниманием, в частности, оказались аварийно опасные участки трассы Р-46. При этом рейды инспекторы были скрытыми - в гражданских автомобилях.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ГАИ Гродненщины на днях также сообщила о проведении рейдовых мероприятий, к которым решили привлечь участковых милиционеров. Там под пристальное внимание сотрудников правопорядка и страж дорог попали “наиболее уязвимые участники движения”: пешеходы, велосипедисты и, само собой, водители автомобилей. Инспекторы пообещали проверить не только соблюдение ПДД, но и внешний вид транспорта, его целостность и многое другое.

В одной из областей Беларуси на дороги вышли участковые. У кого решили «оценивать внешний вид» шин?