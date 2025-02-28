ГАИ Минщины на один день разрешила парковку вдоль части МКАД-2. В чём причина?

Опубликовано: 28.02.2025 19:45 , Обновлено: 28.02.2025

В связи с проведением спортивного праздника «Минская лыжня — 2025» 1 марта в Раубичах, ГАИ Минской области ввела временные изменения в организацию дорожного движения. Это, в частности, затронуло парковку, движение грузового транспорта и пешеходов.

Изменения связаны с ожидаемым большим количеством посетителей. Праздник пройдёт 1 марта 2025 года в Республиканском центре олимпийской подготовки (РЦОП) по зимним видам спорта «Раубичи». Поскольку ожидается прибытие большого количества зрителей, ГАИ рекомендовала пользоваться для поездки в Раубичи общественным транспортом.

Для тех, кто всё же собрался ехать на личном автомобиле по различным причинам в район Раубичей, предусмотрены следующие изменения.

Схема: ГАИ Минской области

В виде исключения разрешена парковка вдоль участка автодороги Р-80 («Слобода — Паперня») вдоль МКАД-2, а также на прилегающих улицах в деревне Околица.

На участках автодорог Р-80 (км 10-13) и Р-40 («Боровляны-Логойск», км 7-10) запланировали временные ограничения для транспорта и пешеходов.

Для грузовиков на день ограничено транзитное движение по участку автодороги Р-80 от трассы М-2 («Минск — Национальный аэропорт «Минск») до трассы М-3 («Минск — Витебск»).

ГАИ Минской области попросило водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать маршрут, а на месте строго следовать указаниям временных дорожных знаков и регулировщиков.

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