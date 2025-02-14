ГАИ Минщины анонсировала неделю пробок на одном участке МКАД-2

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Опубликовано: 14.02.2025 13:58 , Обновлено: 14.02.2025

В УВД Минского облисполкома предупредили о "плотном транспортном потоке" на одном из участков МКАД-2. Ожидается, что с 15 по 23 февраля из-за массового мероприятия, которое запланировали провести в спорткомплексе "Раубичи", будет изменена организация дорожного движения.

В ведомстве сообщили, что в связи с проведением “Кубка сильнейших спортсменов-2025 по биатлону в Раубичах” с 15 по 23 февраля на некоторых участках МКАД-2 ожидаются пробки, поскольку событие “традиционно привлекает внимание значительного количества любителей спорта и здорового образа жизни”.

В связи с этим инспекторы ГАИ решили изменить организацию дорожного движения, добавив дополнительные временные знаки на автодороге Р-80 «Слобода-Паперня» (10-13-ый километр) и автодороге Р-40 «Боровляны-Логойск» (7-10-ый километр). Планируется, что нововведения будут действовать 15, 16, 18, 20, 22 и 23 февраля.

Вместе с тем ГАИ Минской области посоветовала водителям планировать время и маршрут поездок с учётом предоставленной информации, а также “строго выполнять требования временных дорожных знаков и сигналов регулировщиков дорожно-патрульной службы”.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция 14 февраля дала старт уже традиционным рейдам выходного дня по всей Беларуси — в дополнение к ранее объявленным профилактическим мероприятиям, намеченным районными инспекциями. По сложившейся практике, наряды специального подразделения ДПС “Стрела” в выходные отработают две области страны.

ГАИ объявила дополнительные рейды по всей Беларуси. Куда решили отправить «Стрелу» в выходные?