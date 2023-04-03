В ГАИ пообещали рейды каждый понедельник. Где и кого будут искать?

Опубликовано: 03.04.2023 11:27 , Обновлено: 03.04.2023

Сотрудники Госавтоинспекции одной из областей Беларуси объявили о проведении рейдовых мероприятиях каждый понедельник, начиная с 3 апреля.

В частности, «усиленно контролировать» дорожное движение планируют в Брестской области.

Наряды ГАИ собираются внимательно следить за «интенсивным транспортного и пешеходного движения». А именно возле различных организации и предприятий, а также учебных заведений.

Целью рейдов в Госавтоинспекции Брестчины назвали профилактику:

ДТП;

управления транспортными средствами в нетрезвом виде;

езды без прав;

ГАИ перед школами в Минске

В свою очередь в ГАИ Минска подчеркнули, что с 3 апреля инспекторы начали дежурить на пешеходных переходах возле школ перед началом занятий.

Они следят не только за школьниками, но и за автомобилистами.

ГАИшники пообещали проверять, соблюдают ли водители правила проезда пешеходных переходов, а также правила перевозки пассажиров, особенно детей.

Ранее Телеграф писал, что Госавтоинспекции попросили белорусов звонить им и сообщать о пешеходах, которые “ведут себя нелогично” и часто агрессивно. Там также напомнили, что некоторым из них грозят штрафы до 5 базовых величин.

В ГАИ Беларуси предупредили о штрафах пешеходам на 111-185 рублей