ГАИ Гомеля объявила рейды на "сознательных"

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Опубликовано: 25.09.2025 10:57 , Обновлено: 25.09.2025

Госавтоинспекция объявила о старте профилактического мероприятия "Безопасные дороги Гомельщины". В течение ближайших трёх дней инспекторы планируют выйти на дороги с рейдами на "сознательных" нарушителей Правил дорожного движения (ПДД). Узнали подробности.

Рейды ГАИ на территории области в режиме негласного и смешанного контроля намечены на период с 25 по 27 сентября . К масштабной отработке аварийно-опасных участков трасс и населенных пунктов решили привлечь не только беспилотники и республиканскую систему мониторинга общественной безопасности, но и дополнительные силы из соседних регионов. Так, в ближайшие три дня по дорогам Гомельщины будут колесить наряды ДПС “Стрела”, а также инспекторы ГАИ из Брестской и Могилевской областей.

“Главная задача - выявить и не допустить к управлению транспортом тех, кто сознательно игнорирует Правила, создавая угрозу для всех участников дорожного движения”, - пояснил начальник УГАИ УВД Гомельщины Руслан Колесников.

Он обозначил три ключевых направления, на которых планируют сосредоточиться инспекторы в рамках нынешних рейдов:

борьба с нетрезвыми водителями,

вычисление водителей без прав,

выявление фактов выезда на встречную полосу.

Также инспекторы пообещали традиционно следить за соблюдением скоростных ограничений, правил обгона, проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров, а ввиду хорошей погоды - ещё и за мотоциклистами, которые ещё не закрыли сезон, а также велосипедистами и лицами на средствах персональной мобильности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях в ГАИ Минска предупредили, что в столице и не только началась настоящая осень. А значит пришли дожди, которые могут привести к повышению опасности на проезжей части. В связи с установившей погодой в Госавтоинспекции пешеходов предупредили, чтобы те не выходили на проезжую часть, в том числе на пешеходные переходы, “не убедившись, что водители вас заметили и успели остановиться”.

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