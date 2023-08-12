ГАИ ещё одной области вышла на "охоту". Где и на кого в Беларуси обещали скрытые рейды с 12 по 15 августа?

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Опубликовано: 12.08.2023 09:43 , Обновлено: 12.08.2023

В ГАИ Минской области сообщили, что с 12 по 14 августа начали "рейдовые мероприятия" на тех участках дорог, где чаще всего случаются аварии. Впрочем, позже в МВД обрадовали, что на выходных "мероприятия" будут по всей стране.

Начальник отделения агитации ГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова [link href=“https://mlyn.by/11082023/gai-minskoj-oblasti-12-14-avgusta-otrabotaet-avarijno-opasnye-uchastki-dorog/” rel=“nofollow”] сообщила [/link], что ловить нарушителей инспекторы ГАИ хотят как в открытую, так и скрытно.

В первую очередь будут следить за теми, кто не предоставил преимущества пешеходам, перевозил пассажиров с нарушениями ПДД (в первую очередь — детей), нарушил правила обгона и не соблюдает скоростные режимы. Пешеходов тоже пообещали ловить за нарушения.

Что в других областях?

В Гомельской области ГАИ объявила профилактические мероприятия под названием «Встречная полоса»: с 11 по 15 августа инспекторы планируют тщательно следить за соблюдением правил обгона. Именно его в Гомельской областной ГАИ назвали «самым опасным маневром при вождении» и одной из «самых распространенных причин ДТП» . Несмотря на слово “профилактика” штрафы и наказания обещают настоящие.

Нарушителей правил обгона или выезд на полосу встречного движения в запрещенном месте ждут не только штрафы, но более серьёзные наказания, предупредили в ГАИ, а именно:

штраф от 2 до 10 базовых величин (74 — 370 рублей сегодня);

лишение прав на срок до 1 года.

В то же время, в Гродненской области ГАИ пообещала «отработать» 46 дорог. Рейды продлятся до воскресенья, 13 августа, включительно. Инспекторы планируют установить негласный и смешанный контроль за дорожным движением в общей сложности на 46 дорогах — на 21 республиканского и 25 — местного значения.

Подробнее читайте тут:

До лишения прав? ГАИ пообещала до 15 августа ловить за «самый опасный маневр» и провести «тотальную отработку». Где?

По всей Беларуси

В ГАИ МВД Беларуси 12 августа рассказали, что на выходных усиленные меры будут предприняты в местах отдыха пов сей стране. Сотрудники Госавтоинспекции “…уделят повышенное внимание выявлению водителей и пешеходов в состоянии опьянения, бесправников, проследят за соблюдением Правил велосипедистами и пешеходами на средствах персональной мобильности”.

Но этим не обойдется. В МВД сообщили, что по всей Беларуси “сотрудники ГАИ проконтролируют соблюдение водителями авто- мототранспорта скоростных режимов, правил обгона и маневрирования, безопасной перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов”.