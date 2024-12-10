ГАИ Брестчины предупредила о 8-дневной "отработке" сразу 5 трасс. Кому пообещали уделить "повышенное внимание"?
Госавтоинспекция Брестской области объявила "отработку" сразу нескольких автомобильных дорог региона. Так, с 11 по 18 декабря дорожная милиция пообещала уделить "повышенное внимание" тем нарушениям ПДД, которые являются основными причинами аварий с тяжёлыми последствиями.
В ведомстве сообщили, что на протяжении восьми дней инспекторы проведут рейдовые мероприятия сразу на 5 трассах Брестчины, а именно:
- М-10 «Граница РФ (Селище) — Гомель — Кобрин»,
- Р-6 «Ивацевичи — Пинск — Столин»,
- Р-16 «Тюхиничи — Высокое — граница Республика Польша» (Песчатка),
- Р-83 «Брест — Каменец — Национальный парк «Беловежская пуща»,
- Р-94 «Брест — Томашовка — граница Республика Польша (Домачёво)».
Так, с 11 по 18 декабря сотрудники областной ГАИ пообещали уделять “повышенное внимание” как минимум пяти нарушениями, которые чаще всего приводят к тяжёлым последствиям. Речь идёт о:
- нарушении скоростного режима,
- правилах обгона и выезда на встречную полосу,
- управлении в состоянии алкогольного опьянения,
- управлении без прав,
- нарушении ПДД уязвимыми участниками дорожного движения.
“Контроль за дорожной обстановкой будет осуществляться на автомобилях оперативного назначения, а также с использованием мобильных датчиков контроля скорости”, — сообщили в ГАИ Брестского облисполкома.
На Гродненщине — внимание маршруткам
Тем временем в Гродненской области ГАИ “в целях профилактики” решила в очередной раз провести рейды в отношении маршруток. В ведомстве сообщили, что “мероприятия” направлены на снижение тяжести последствий от ДТП при участии данного вида транспортных средств.
Так, дорожная милиция продолжает использоваться негласный контроль, изучать ситуацию на автотрассах региона и пресекать самые частые нарушения, к которым относятся:
- отсутствие ремня безопасности,
- нарушение правил маневрирования,
- проезд на красный сигнал светофора.
“Особое внимание ГАИ уделяет контролю за эксплуатацией пассажирского транспорта на линии в части соответствия их внешнего вида, технического состояния, а также наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении”, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Telegraf.news писал, что в Госавтоинспекции Минска призвали водителей поискать в кошельке монету номиналом 5 копеек. Сделать это нужно для того, чтобы проверить, соответствует ли глубина протектора шин нормативам, ведь с 1 декабря в Беларуси нужно ездить исключительно с зимней резиной.