ГАИ Брестчины предупредила о 8-дневной "отработке" сразу 5 трасс. Кому пообещали уделить "повышенное внимание"?

Опубликовано: 10.12.2024 16:19 , Обновлено: 10.12.2024

Госавтоинспекция Брестской области объявила "отработку" сразу нескольких автомобильных дорог региона. Так, с 11 по 18 декабря дорожная милиция пообещала уделить "повышенное внимание" тем нарушениям ПДД, которые являются основными причинами аварий с тяжёлыми последствиями.

В ведомстве сообщили, что на протяжении восьми дней инспекторы проведут рейдовые мероприятия сразу на 5 трассах Брестчины, а именно:

М-10 «Граница РФ (Селище) — Гомель — Кобрин», Р-6 «Ивацевичи — Пинск — Столин», Р-16 «Тюхиничи — Высокое — граница Республика Польша» (Песчатка), Р-83 «Брест — Каменец — Национальный парк «Беловежская пуща», Р-94 «Брест — Томашовка — граница Республика Польша (Домачёво)».

Так, с 11 по 18 декабря сотрудники областной ГАИ пообещали уделять “повышенное внимание” как минимум пяти нарушениями, которые чаще всего приводят к тяжёлым последствиям. Речь идёт о:

нарушении скоростного режима,

правилах обгона и выезда на встречную полосу,

управлении в состоянии алкогольного опьянения,

управлении без прав,

нарушении ПДД уязвимыми участниками дорожного движения.

“Контроль за дорожной обстановкой будет осуществляться на автомобилях оперативного назначения, а также с использованием мобильных датчиков контроля скорости”, — сообщили в ГАИ Брестского облисполкома.

На Гродненщине — внимание маршруткам

Тем временем в Гродненской области ГАИ “в целях профилактики” решила в очередной раз провести рейды в отношении маршруток. В ведомстве сообщили, что “мероприятия” направлены на снижение тяжести последствий от ДТП при участии данного вида транспортных средств.

Так, дорожная милиция продолжает использоваться негласный контроль, изучать ситуацию на автотрассах региона и пресекать самые частые нарушения, к которым относятся:

отсутствие ремня безопасности,

нарушение правил маневрирования,

проезд на красный сигнал светофора.

“Особое внимание ГАИ уделяет контролю за эксплуатацией пассажирского транспорта на линии в части соответствия их внешнего вида, технического состояния, а также наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении”, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в Госавтоинспекции Минска призвали водителей поискать в кошельке монету номиналом 5 копеек. Сделать это нужно для того, чтобы проверить, соответствует ли глубина протектора шин нормативам, ведь с 1 декабря в Беларуси нужно ездить исключительно с зимней резиной.

ГАИ призвала белорусов найти монету в 5 копеек. Зачем?