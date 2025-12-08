ГАИ Беларуси решила всю неделю следить в рейдах за 5 пунктами ПДД. Кому из водителей приготовиться?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.12.2025 09:13 , Обновлено: 08.12.2025

С тематических рейдов решила начать новую рабочую неделю белорусская Госавтоинспекция. На усиленный контроль пообещали взять конкретную категорию водителей, а особое внимание уделить пяти видам правонарушений, которые чаще всего приводят к авариям с тяжёлыми последствиями.

Профилактические рейды, направленные на “стабилизацию” дорожно-транспортной обстановки, намечены с понедельника по пятницу - с 8 по 12 декабря . Объектом контроля на этот раз станут транспортные средства, задействованные в пассажирских перевозках, как в регулярном междугородном и пригородном, так и в нерегулярном сообщении.

В ГАИ Гомельщины назвали 5 пунктов, на которые инспекторы на этой неделе будут обращать особое внимание:

физическое состояние водителей,

превышение скорости,

выезд на полосу встречного движения в местах, где это запрещено,

проезд на запрещающий сигнал светофора,

непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах.

Кроме того, как добавили в МВД, техническое состояние самих транспортных средств также будут контролировать. В частности - проверять наличие зимних шин с соответствующими маркировками, предусмотренными обновлёнными Правилами дорожного движения (ПДД).

В МВД подчеркнули, что контролировать маршрутчиков будут не только в выездных рейдах, но и по камерам республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

В ведомстве предупредили, что за выявленные нарушения ПДД могут привлекать к административной ответственности не только самих водителей, но и должностных лиц, которые непосредственно отвечают за допуск машин и водителей к участию в дорожном движении.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце ноября Госавтоинспекция предупредила белорусских автомобилистов о новых “письмах счастья”, которые могут начать рассылать за определённые нарушения на дорогах. В извещениях, которые выписывают нарушителям на основании данных автоматических камер видеофиксации, появятся новые статьи КоАП, не только за превышение скорости.

ГАИ объявила о рассылке белорусам новых «писем счастья»