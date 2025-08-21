ГАИ Беларуси предупредила водителей, как не получить штраф до 126 рублей в ближайшие недели

Опубликовано: 21.08.2025 20:25 , Обновлено: 21.08.2025

Госавтоинспекция предупредила водителей о необходимости снова включать фары днём — с 25 августа по 5 сентября. Забывчивость в эти дни платная и может стоить до трёх базовых величин (126 рублей).

Это ежегодная акция ГАИ «Внимание — дети!», которую проводят по всей стране перед началом учёбы. Её цель, как рассказали в милиции Брестчины — сделать автомобили на дороге заметнее для школьников, которые за лето могли отвыкнуть от интенсивного городского трафика.

Впрочем, одним только светом фар дело не ограничится. В Госавтоинспекции предупредили, что в эти дни инспекторы будут особенно внимательно следить за соблюдением скорости, правилами проезда пешеходных переходов и за безопасной перевозкой детей.

Там напомнили, что ребёнок до 12 лет (или ростом ниже 150 см) должен ехать в специальном удерживающем устройстве.

Инспекторы призвали водителей быть предельно внимательными при движении вблизи школ, детских садов, во дворах и на пешеходных переходах. Родителям же посоветовали ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге и самим демонстрировать положительный пример.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о рейдах ГАИ в ближайшие дни.

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