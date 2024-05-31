ГАИ Беларуси объявила спецмероприятие "Ночной город" на дорогах. Где и на кого рейды?

Опубликовано: 31.05.2024 20:21 , Обновлено: 31.05.2024

Госавтоинспекция объявила специальное мероприятие "Ночной город" на дорогах Могилева в ночь с 31 мая на 1 июня. Цель рейда - "укрепление дисциплинированности участников дорожного движения".

Кроме того, задача инспекторов - предупредить ДТП и выявить водителей, которые управляют авто в состоянии опьянения, а также бесправников.

В ГАИ УВД Могилевского облисполкома напомнили о недопустимости нетрезвого вождения и призвали сообщать о подобных фактах в милицию.

А в Минске Госавтоинспекция объявила комплекс профилактических мероприятий “Такси”, которые запланировали провести на дорогах столицы по 2 июня. Среди прочего инспекторы пообещали проверить, пристегиваются ли пассажиры такси.

ГАИ Минска пообещала проверить, пристегиваются ли пассажиры такси. Когда могут выписать штраф в 200 рублей?