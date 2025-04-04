ГАИ Беларуси начала массированную отработку одной из трасс. Кому пригрозили изъятием техники и где ждать ночных рейдов?

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Опубликовано: 04.04.2025 16:05 , Обновлено: 04.04.2025

Госавтоинспекция Гомельщины 4 апреля начала массированную отработку одной из автомобильных дорог региона, которая растянется на выходные, а также объявила о старте недельного комплекса профилактических мероприятий для одного вида транспортных средств. А в другом регионе другой категории водителей пригрозили изъятием техники за "хулиганство" на дорогах. Рассказываем, где и кому стоит усилить внимание на дорогах в ближайшие дни.

Так, по массированную отработку на Гомельщине 4 и 5 апреля попала дорога Р-23 “Минск-Микашевичи”. Там инспекторы пообещали уделить пристальное внимание тем нарушениям Правил дорожного движения, которые, по их мнению, являются основными причинами происшествий с наиболее тяжелыми последствиями. К ним в ГАИ относят следующее:

пьяное вождение,

вождение без прав,

нарушение правил обгона,

нарушение правил перевозки пассажиров, особенно детей,

нарушения со стороны уязвимых участников дорожного движения.

По последнему пункту в ГАИ Гомельщины особо подчеркнули, что речь в первую очередь идёт о нарушениях в тёмное время суток, из чего можно сделать вывод о том, что рейды инспекторов с окончанием светового дня не закончатся.

Кроме того, с 4 по 11 апреля в регионе решили организовать комплекс мероприятий по профилактике ДТП с участием грузовых автомобилей.

[info_b]С начала года только в Гомельской области при участии грузовиков зафиксировало 18 аварий, в которых погибли 7 человек, ещё 17 получили ранения.[/info_b]

Буквально вчера вечером одна из таких аварий произошла на 351-м километре трассы М-8 “Граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины”. Там 34-летний водитель “Лады” врезался в шедший попутно трактор с прицепом, из-за чего авто откинуло на полосу встречного движения, где оно столкнулось с грузовиком. В результате погибли водитель легковушки и и его 60-летний пассажир.













В ГАИ Гомельщины отметили, что в ходе рейдов планируют проверять у водителей грузовиков наличие допуска транспортного средства к участию в дорожном движении, документы с указанием соответствующей категории, подтверждение прохождения предрейсового медицинского осмотра, а также следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Не останутся без внимания инспекторов и выполнение водителями требований дорожных знаков, разметки и светофоров, а также соблюдение правил выезд на полосу встречного движения

В ГАИ предупредили, что в случае нарушений не только к водителям, но и их руководителям и должностным лицам будут применяться необходимые “меры административного воздействия”.

Тем временем ГАИ Могилёвщины пригрозила другой категории водителей изымать технику за “агрессивное вождение” и “дорожное хулиганство”. Речь о мотоциклистах, которые уже успели открыть мотосезон. В этот период ГАИ традиционно фиксирует резкий рост аварий с участием этого вида транспорта, поэтому объявила об усилении контроля за ним.

“Госавтоинспекция держит на особом контроле нарушение требований ПДД водителями байков, однако и они сами должны всегда помнить о безопасности: как своей, так и тех, кто рядом. Агрессивное вождение и дорожное хулиганство будут жестко пресекаться, вплоть до изъятия техники в соответствии с законодательством!” - категорично заявили в областной ГАИ.

Среди наиболее распространенных нарушений мотоциклистов инспекторы назвали следующие:

превышение скорости,

игнорирование правил маневрирования,

езда без шлема,

управление мотоциклом без водительских прав или в состоянии опьянения,

перевозка пассажиров, превышающих допустимое количество, или в нетрезвом состоянии на заднем сиденье.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ГАИ Беларуси посоветовала одной категории водителей и вовсе отказаться от поездок в ближайшие выходные, 5 и 6 апреля. Все дело в погоде, которая может удивить в середине весны снегопадами и даже метелями.

ГАИ назвала категорию белорусов, кому следует отказаться от поездок на авто. Что случилось?