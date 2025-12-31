"Фильтр", "Паутина" и "Стрела" по всей Беларуси. ГАИ объявила усиленные рейды до 8 января

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Опубликовано: 31.12.2025 14:06 , Обновлено: 31.12.2025

Госавтоинспекция, которая на период новогодних праздников перешла на усиленный режим службы, раскрыла часть спецмероприятий, запланированных на ближайшие дни. Усиленные рейды инспекторы пообещали проводить как минимум неделю - вплоть до 8 января, так что тем, кто в праздничные дни решит сесть за руль своего авто, расслабляться не стоит.

Усиление патрулей ДПС в праздничные дни в ГАИ объяснили своей же статистикой. По данным ГАИ, в такие дни заметно повышается число дорожно-транспортных происшествий при участии нетрезвых - как водителей, так и пешеходов. Именно этим категориям участников дорожного движения в ближайшие дни инспекторы пообещали повышенное внимание.

Профилактические мероприятия ГАИ распланировала аж до 8 января и раскрыла некоторые подробности.

Так, патрули легендарного спецподразделения ДПС “Стрела” будут колесить в праздничные дни по всем регионам страны, так что встретить фирменные служебные авто с отличительными знаками “Стрелы” можно будет и в Минске, и на дорогах Брестчины, и на другом конце Беларуси - на Витебщине. В ГАИ предупредили, что инспекторы будут пользоваться не только своими радарами, но и следить за нарушителями по камерам республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Также водителям следует быть готовым к таким уже привычным спецмероприятиям ГАИ, как “Фильтр” и “Паутина”, когда авто на потенциально опасном участке дороги останавливают выборочно или, наоборот, всех подряд.

Кроме того, в ГАИ напомнили, что усиленно следить будут не только за водителями, но и пешеходами. Особое внимание к последним инспекторы будут проявлять в местах проведения массовых гуляний.

Ну а в преддверии праздников инспекторы в отдельных регионах страны устроили профилактические акции. Так, в Гомельской области ГАИ вышла в рейды вместе с сотрудниками органов принудительного исполнения и в компании Деда Мороза и Снегурочки.

Вместо строгой проверки документов водителям просто напомнили, чтобы в праздники они за рулём не расслаблялись и не забывали о Правилах дорожного движения, и даже вручили небольшие подарки и сладости.

Ранее столичная Госавтоинспекция также предупредила о праздничных ограничениях для автомобилистов в Минске. Оказавшись в новогоднюю ночь в центре города, водители могут столкнуться как с полностью перекрытыми улицами, так и с запретом на остановку и парковку в привычных местах, так что альтернативный маршрут на праздничные гулянья лучше продумать заранее.

Где в Минске запретят останавливаться машинам на Новый год, а где – полностью перекроют движение