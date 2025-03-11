Эту ошибку на мойке самообслуживания совершают почти все водители. Как не повредить тормозные диски?

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Опубликовано: 11.03.2025 15:05 , Обновлено: 11.03.2025

Мытье автомобиля на бесконтактной мойке кажется простым занятием, позволяющим сэкономить время. Однако некоторые водители совершают большую ошибку, которая может привести не только к повреждению лака и краски, но и тормозных дисков. Что нужно сделать перед мойкой, чтобы этого избежать, и как вообще правильно помыть там свою машину?

На бесконтактной автомойке водитель может самостоятельно, комфортно и быстро помыть свой автомобиль с помощью мойки высокого давления. На выбор обычно предлагается несколько программ, включая активную пену, воду с порошком или шампунем, обычную воду для полоскания, а также восковое покрытие и блеск.

Основная ошибка при бесконтактной мойке автомобиля

Прежде всего, помните, что не следует начинать мыть автомобиль на бесконтактной мойке, пока краска и детали автомобиля горячие из-за жары или длительной езды. Стоит немного подождать в тени, чтобы дать им остыть.

«Это касается в первую очередь тормозных дисков, поскольку попадание холодной воды на горячие компоненты может привести к необратимым повреждениям [например, диски могут деформироваться - Прим.Ред.]», — пояснил производитель автомоек самообслуживания Cleanart в Польше.

Также там подчеркнули, что не нужно использовать химические вещества на горячих поверхностях, так как это может “отрицательно повлиять на лакокрасочное покрытие”.

Как правильно помыть авто на бесконтактной мойке?

Фото: Unsplash

Не все водители знают, как правильно мыть машину на автомойке. Неправильно выполненный процесс может повредить компоненты автомобиля — краску, зеркала или уплотнители — и, как следствие, привести к необратимым последствиям.

Например, в немецкой компании по производству автомоек самообслуживания EHRLE предложили помыть машину следующим образом:

Первый этап — чистка дисков и колес с использованием специальных химических средств. Предварительная мойка автомобиля активной пеной. Наносите пену снизу вверх для наиболее эффективного действия химикатов. Расстояние от пистолета до поверхности должно составлять 10–15 см. Обычная мойка автомобиля. Мойка микропорошком должна производиться с соблюдением расстояния между насадкой и краской в ​​пределах 10–30 см. Производители посоветовали начинать мыть машину спереди, постепенно переходя к следующим зонам. Если автомобиль очень грязный, процесс следует повторить. Смывание моющего средства. К этапу ополаскивания следует отнестись с особой тщательностью – остатки шампуня могут скапливаться в углах окон, под дворниками или в желобах, по которым стекает вода с крыши. Заканчивать мытье следует только тогда, когда из всех щелей и укромных уголков начинает вытекать вода без использования чистящего средства.

[info_b]Если этот шаг выполнить неаккуратно, на крыше автомобиля, кузове или других элементах могут остаться некрасивые полосы и точки.[/info_b]

Фото: Unsplash

Кроме того, есть и другие этапы.

Нанесение воска. Если вы хотите временно защитить лакокрасочное покрытие от новых пятен, вам обязательно следует нанести воск на его поверхность. Жидкий воск создаст невидимое защитное покрытие. Благодаря восковому покрытию вода быстро стекает с кузова во время очередной мойки или дождя.

Если вы хотите временно защитить лакокрасочное покрытие от новых пятен, вам обязательно следует нанести воск на его поверхность. Жидкий воск создаст невидимое защитное покрытие. Благодаря восковому покрытию вода быстро стекает с кузова во время очередной мойки или дождя. Полировка. Если вы тщательно промыли автомобиль и нанесли воск, можно приступать к ополаскиванию автомобиля деминерализованной водой. Используя программу, доступную на большинстве автомоек, вы отполируете автомобиль и снижаем риск появления полос. В то же время деминерализация воды позволяет удалить остатки жесткой воды.

Если вы тщательно промыли автомобиль и нанесли воск, можно приступать к ополаскиванию автомобиля деминерализованной водой. Используя программу, доступную на большинстве автомоек, вы отполируете автомобиль и снижаем риск появления полос. В то же время деминерализация воды позволяет удалить остатки жесткой воды. Сушка – последний этап. Процедуру следует выполнять осторожно, используя специальную ткань.

Специалисты отдельно подчеркнули, что “рекомендации предусматривают мойку автомобиля снизу” и что “многие водители совершают фундаментальную ошибку и начинают процесс с нанесения пены сверху”.

Такого же мнения придерживаются и другие специалисты автомоек самообслуживания.

Как помыть машину быстро и дешево?

Тем не менее в Беларуси достаточно распространен способ мыть автомобиль сверху вниз. По мнению многих водителей, именно так можно эффективнее и, главное, экономнее сделать машину чистой и блестящей. Вот несколько преимуществ:

При мытье сверху вниз вода и пена равномерно распределяются по всей поверхности автомобиля, что способствует более тщательной очистке.

Грязь и пыль обычно скапливаются на крыше, капоте и верхних частях автомобиля. Начиная с верха, вы позволяете воде и моющим средствам стекать вниз, унося с собой загрязнения. Это п омогает избежать повторного загрязнения уже вымытых участков.

Если начать мыть машину снизу, грязная вода будет стекать на уже вымытые участки, оставляя разводы и пятна. Мытье сверху минимизирует этот риск.

Кроме того, некоторые для быстрой и дешевой мойки советуют использовать всего два режима - активную пену (наносить на сухое авто, подождать 2-3 минуты) и обычную воду для того, чтобы смыть средство и грязь. И готово!

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