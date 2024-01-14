Этот трюк поможет завести машину в мороз. Опытные механики рассказали, почему он реально действует

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Опубликовано: 14.01.2024 21:05 , Обновлено: 14.01.2024

Зимние морозы создют большие проблемы для водителей, особенно тех, у кого в авто стоят старые и изношенные аккумуляторы. Если ваша батарея быстро разряжается при низких температурах, возможно, пришло время ее заменить. Однако если вы еще не готовы к этому шагу, есть простой способ улучшить ситуацию.

Почему батарея разряжается в морозы?

Ели вас интересует вопрос, почему батарея вашего авто разряжается в морозные дни, то ответ кроется в химических процессах, происходящих внутри. Оптимальная температура для аккумулятора составляет около 20-25 градусов Цельсия. В таких условиях он работает с полной отдачей.

Чем ниже температура, тем медленнее протекают электрохимические реакции, что приводит к потере эффективности аккумулятора.

При температуре около -10°C батарея работает только на 80%. твоя сила . В сильные морозы эффективность аккумулятора может упасть до 50-60%. Но на этом проблемы не заканчиваются – очень холодный двигатель сложнее завести, у него большее сопротивление, а стартер не имеет такой силы, как при более высоких температурах. Все это означает, что наибольшая нагрузка на аккумулятор приходится в морозные дни, что может привести к его разрядке.

Как помочь аккумулятору в мороз завести машину? Есть один трюк

Однако не все потеряно. Есть простой трюк, который поможет вам завести машину на морозе. Опытные механики знают, что для этого необходимо включить ближний свет за пару десятков секунд до поворота ключа. Благодаря этому аккумулятор «просыпается» раньше, чем он будет сильно нагружен. Таким образом, электрохимические процессы начинают происходить до запуска двигателя, а не во время него.

Однако не забудьте выключить свет перед запуском двигателя.

А вот и видео эксперимента, которое доказывает эффективность такого трюка:

Ещё один трюк из 90-х

Есть еще один простой способ справиться с «трудным стартом». Если ваш аккумулятор плохо работает морозным утром, если вам приходится часто его заряжать, а ваш автомобиль используется в основном на короткие расстояния, стоит воспользоваться методом, который был популярен в 80-90-х годах. Он предполагает извлечение аккумулятора и хранение ночью дома. Благодаря этому утром, после переустановки, аккумулятор будет работать на полную мощность.

Конечно, этот метод требует затрат времени. Однако прогретый аккумулятор, безусловно, справится с запуском автомобиля утром лучше, чем тот, который всю ночь находился под воздействием минусовой температуры. Если утром вам предстоит важная встреча и аккумулятор вас не раз подводил, возможно, использование этого трюка — лучшее решение, чем мучение с утра с двигателем.

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