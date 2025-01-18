Этот перекрёсток с круговым движением назвали "худшим в мире". Где находится и как по нему двигаться?

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Опубликовано: 18.01.2025 10:00 , Обновлено: 15.01.2025

Перекрестки с круговым движением пугают многих водителей. Но знаете ли вы, что существует кольцевая развязка, которую называют "худшим кошмаром водителей"? Рассказываем о британской "Волшебной карусели", которая, по мнению многих опросов и изданий, была признана "самым сложным перекрестком в мире".

В Великобритании полно диковинных перекрестков, которые могли бы знатно пощекотать нервы белорусам. Однако среди них есть и такой, который провоцирует выброс адреналина и у многих британцев.

Речь идет о кольцевой развязке, расположенной в городе Суиндон на юго-западе Англии. Она официально получила название “Волшебная карусель” и была признана худшей по результатам многочисленных опросов.

Как появилась волшебная карусель?

В 1972 году для разгрузки интенсивного движения на перекрестке, соединяющем аж пять дорог, Лаборатория дорожных исследований предложила решение, которое впоследствии получило статус негласной достопримечательности у туристов и гостей города.

Согласно проекту, было построено несколько небольших развязок с односторонним движением, соединенных вместе в одну большую. Всего на перекрестке 38 полос движения, и нет светофоров. После ввода развязки в эксплуатацию жители стали называть её «Волшебной каруселью».

Вскоре прикипевшее к необычному перекрестку название городские власти решили зарегистрировать официально.

Насколько безопасна “Волшебная карусель”?

Завораживающее движение автомобилей по этой необычной развязке создает впечатление, что здесь действительно задействована магия. Внешний же вид самой дороги устрашает неискушённых водителей.

Однако, несмотря на интенсивный трафик, это достаточно безопасное место с меньшим количеством столкновений, чем на обычных перекрестках.

Сложная кольцевая развязка предлагает множество маршрутов для движения. Самый внешний и самый большой круговой перекресток движется по часовой стрелке, а внутренний круг — в противоположном направлении.

Чтобы добраться до выхода, вы можете проехать через внешний круг, внутренний круг или выбрать другой альтернативный маршрут через мини-кольцевые развязки.

Как это выглядит, можно увидеть в видеоролике ниже.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=6OGvj7GZSIo&embeds_widget_referrer=https%3A%2F%2Fwww.auto-swiat.pl%2F&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu&source_ve_path=MTM5MTE3LDM2ODQyLDM2ODQyLDM2ODQyLDM2ODQyLDI4NjY2

Развязку неоднократно называли самой худшей в Великобритании и мире

В 2005 году “Волшебная карусель” была признана худшей кольцевой развязкой по результатам опроса общественного мнения, проведенного британской страховой компанией.

В 2007 году её причислили к худшим перекресткам в мире в автомобильном журнале «Auto Express». В том же году BBC News сообщила, что по результатам опросов Magic Roundabout считается одним из худших перекрестков в Великобритании. Интересно, что на островах имеется 5 перекрестков такого типа.

Как бы то ни было, благодаря такому уникальному решению город начали чаще посещать туристы, желающие увидеть в этом месте живое движение транспорта.

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