Этот переключатель на двери многие водители игнорируют зря. Вот чем полезен при перевозке детей

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Опубликовано: 05.02.2025 11:41 , Обновлено: 05.02.2025

Иногда очень полезные функции автомобиля уходят от внимания водителей, и они пытаются искать нестандартные решения. Так, например, многие водители не знают, как надёжно заблокировать пассажирскую дверь от открытия изнутри. Это особенно важно для безопасности детей при перевозке. Telegraf.news узнал, на какую скрытую деталь двери нужно обратить внимание, чтобы решить эту проблему.

Внезапно открывшаяся пассажирская дверь во время движения — одна из самых страшных картин, которую может представить каждый родитель, усаживая ребёнка на детское кресло сзади. Дверные ручки часто вызывают любопытство у малышей, и их случайное открытие происходит не так уж и редко.

К сожалению, простая блокировка бывает крайне ненадёжной. Иногда дверь запирается изнутри простым утоплением ручки или нажатием защёлки у стекла, и это совсем не усложняет задачу для ребёнка. Однако производители современных авто уже позаботились об этой проблеме и сделали специальную блокировку двери, которая находится вне зоны доступа малыша.

Обратите внимание на это при закрытии двери

Как только вы усадили малыша на кресло, вы можете забыть о тревоге, воспользовавшись функцией блокировки двери для детей. Несмотря на то что многие автомобилисты уже активно пользуются этой функцией, для некоторых она становится настоящим откровением.

Если вы присмотритесь к торцу открытой двери, то заметите на ней маленький рычажок. Смените его положение пальцем, прежде чем закроете дверь, и она будет заблокирована для открытия изнутри. При этом после остановки вы сможете отворить дверь с внешней стороны без всяких затруднений. Как это работает, продемонстрировал один из пользователей TikTok.

https://www.tiktok.com/@rozumovych/video/7442049162226666774?q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&t=1738741389692

В разных моделях автомобилей этот переключатель может выглядеть по-разному. Иногда он выглядит как защёлка, которую достаточно нажать пальцем, а бывает в виде специального кольца, которое нужно провернуть с помощью ключа от машины или другого подобного предмета. Некоторые модели автомобилей оснащены электроуправляемой блокировкой.

Иногда переключатель может выглядеть вот так. Воспользуйтесь автомобильным ключом или другим похожим предметом, чтобы включить блокировку

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Ранее Telegraf.news писал о том, что когда приходит пора подкачать колёса многие водители начинают мешкаться, ища ответ на вопрос каким точно должно быть давление в шинах их автомобиля. Одни обращаются к интернету, другие же просто прислушиваются к озвученной кем-то цифре. А меж тем узнать это надёжнее и проще, если взглянуть на информацию от производителя. И нет, вам не придётся поднимать инструкции по эксплуатации, достаточно лишь посмотреть на одну из наклеек, которая уже есть в автомобиле.

Эта скрытая наклейка внутри машины может спасти жизнь. Автоэксперт рассказал, где искать