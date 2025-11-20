«Это катастрофа» - Белорусские таксисты пожаловались на проблемы с зарядкой с первыми морозами

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Опубликовано: 20.11.2025 13:40 , Обновлено: 20.11.2025

С приходом первых серьёзных морозов у всех водителей прибавилось проблем, но есть одна категория автомобилистов, которые по-настоящему зимней погоды не рады от слова "совсем". Это владельцы электрокаров. Оказалось, что белорусская зима очень сильно влияет на расход топлива китайских электричек, а для некоторых даже первый робкий минус стал по-настоящему неразрешимой проблемой и закончился вызовом эвакуатора.

Так, таксистка из Минска, которая работает на китайском электрокара BYD e2, провела эксперимент с первыми ноябрьскими морозами и показала, как быстро уходит зарядка на авто. В итоге за рабочий день, когда температура на улице держаласьне опускалась ниже -3°C, электричку пришлось заряжать дважды. За первые четыре часа работы на половине заряда таксистке удалось проехать всего 115 км.

“Это был пипец. Машина разрядилась до 38%, а проехала только 138 км. Моя душенька не выдержала, и я повезла её на зарядку. На следующей зарядке до 60% проехала всего лишь 200 км. Это катастрофа. Короче, ухожу с электрички. Для нашей погоды, для нашей зимы в такси электричка невозможна”, - заявила девушка.

По мнению автора видео, тратить огромное количество времени на зарядку рабочего авто, просто чтобы она ехала - “это ненормально”.

Другой таксист, из Лиды, столкнулся с ещё большими неприятностями - при первых серьёзных морозах его Dongfeng Box вообще перестал заряжаться.

“Минус один градус - и всё, он не заряжается. Всё, вся работа встала”, - пожаловался другой таксист с Гродненщины. Уехать с зарядной станции своим ходом у него уже не получилось - пришлось вызывать эвакуатор.

В других видео мужчина рассказал, что машину он привёз в дилерский центр в Гродно, так как ни на одной зарядке в их городе зарядить её не получилось. В дилерском центре причиной назвали не погодные условия, а проблемы с самой зарядной станцией. Однако и на других зарядных станциях, уже в самом Гродно автомобилисту “оживить” свою электричку так и не удалось, поэтому молодой человек склонен считать, что проблема всё же в самих машинах.

“Разберитесь, пожалуйста, с ней. Это не норм, что в -1°C машина не заряжается”, - призвал дилеров автомобилист.

Впрочем, среди комментаторов под роликами нашлись и те, кто не заметил особых изменений в работе своих электрокаров с наступлением морозов, либо же посчитал нормальным некоторое ускорение ухода заряда с учётом работающей печки в салоне.

“BYD HAN отработала день без изменений с морозиком. Ездила в рубашке, печка на 27 - даже было жарко”, - поделилась своим личным опытом одна из зрительниц.

“У меня заявлено 430 км в мороз - минус 6 было, проехал 240 км, считаю норм”, - написал другой.

Некоторые предложили владельцам электричек свои лайхаки, которые позволяют увеличить запас хода при минусовой температуре. Кто-то предложил в систему подогрева салона монтировать дизельный подогреватель, кто-то - прогревать утром авто минут 15, стоя на зарядке, и лишь затем трогаться в путь. А кто-то в шутку предложил более кардинальный выход из ситуации для тех, кто не хочет отказываться от электрокара даже зимой: “Надо иметь два авто - один заряжается, другой в работе. А лучше три, запасной”.

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