Эти жесты мотоциклиста должен знать каждый водитель. Почему стук по шлему - не всегда оскорбление?

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Опубликовано: 20.08.2024 11:44 , Обновлено: 20.08.2024

Мотоциклисты - это особая группа участников дорожного движения, которые иногда могут общаться друг с другом жестами, непонятными для других водителей. Некоторые из них предназначены только для мотоциклистов, но есть и такие, которые должны знать водители других транспортных средств. Вот алфавит жестов мотоциклистов.

Откуда взялись жесты мотоциклистов?

В эпоху переговорных устройств и телефонных звонков по Bluetooth мотоциклистам, путешествующим в группе, стало проще, и выражать намерения или предупреждения жестами зачастую уже не нужно.

Однако когда-то мотоциклы даже не оснащались сигналами поворота, и, вероятно, именно отсюда возникла необходимость сообщать окружающим о своих намерениях с помощью жестов.

Так, многие знают, что по правилам дорожного движения, вытянутая рука, направленная влево или вправо, точно обозначает намерение повернуть в определенном направлении. А что насчет других сигналов?

[info_b]Отметим, эти жесты могут иметь различную интерпретацию в зависимости от местных традиций и сообщества мотоциклистов. [/info_b]

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Поднятая вверх рука

Самый известный жест мотоциклистов - поднятая вверх рука (часто с большим пальцем вверх или двумя пальцами вверх), когда мотоциклисты проезжают мимо друг друга на дороге. Это просто приветствие или благодарность.

[info_b]В некоторых странах, например, в Испании и Великобритании, это выражается кивком. [/info_b]

Этот жест чаще встречается за городом, чем в населенных пунктах.

Махание рукой

Махание левой рукой вверх-вниз - это знак группе мотоциклистов, а также водителям, которые едут за группой мотоциклов, чтобы они сбавили скорость, потому что впереди есть какая-то опасность.

Убрать ногу с подножки

Менее известный жест - убрать ногу с подножки в знак благодарности водителю, например, когда он пропускает мотоциклиста в пробке.

Чаще всего используется поднятая рука, но в целях безопасности все больше мотоциклистов используют жест с ногой, но вопрос в том, увидят ли водители и поймут ли они благодарность, выраженную в такой форме?

Стук по шлему не всегда является оскорбительным жестом

Если мотоциклист стучит по передней части шлема, это не обязательно означает, что он стучит по голове, намекая, что водитель, мягко говоря, несообразительный. В случае с мотоциклистами это может быть сигналом о том, что где-то поблизости находится ГАИ и что вам лучше ехать осторожно.

Похлопывание по баку

Похлопывание по баку говорит мотоциклистам, едущим в группе, о том, что пора сделать перерыв на заправку или вообще отдохнуть.

Другие жесты

Другие жесты в языке мотоциклистов включают:

поднятую руку («следуй за мной»);

стремительный взмах руки («обгони меня»);

поднятую руку с вытянутыми одним или двумя пальцами (езда в одной или двух колоннах);

поднятый мизинец (“нужна помощь”);

махание ногами (“опасность”).

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