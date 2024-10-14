«Есть спорные моменты» — Блогер показал, как «оформляют» штрафы за «непропуск» скорой на дорогах Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 14.10.2024 17:49 , Обновлено: 14.10.2024

Один из белорусских блогеров снял на видео, как инспекторы ГАИ останавливают и штрафуют водителей за то, что те не пропускают скорую. Мужчина рассказал, что "в основном пропускают, съезжают на обочину", однако есть "спорные моменты". Напомним, согласно ПДД, за непредоставление проезда транспорту оперативного назначения грозит административная ответственность.

Правила гласят: водители автомобилей должны предоставить беспрепятственный проезд машине скорой помощи с включёнными звуковыми и световыми сигналами. Это можно сделать по-разному: прижаться к краю проезжей части, перестроиться в другую полосу или проехать вперёд и перестроиться. Водитель имеет право сам выбрать способ, как ему пропустить спецтранспорт, но сделать это должен обязательно.

[info_b]Согласно ч.10 ст. 18.13 КоАП РБ, за нарушение данного требования водителю грозит штраф в размере от 2 до 10 базовых величин (от 80 до 400 белорусских рублей) с лишением прав на срок до одного года или без лишения.[/info_b]

На ролике, опубликованном на просторах TikTok, видно, как кто-то из водителей “съезжает либо поздно реагирует” в то время как другие послушно, друг за другом, спокойно предоставляют проезд. Если верить словам блогера, кое-кого из белорусов всё-таки оштрафовали — им стал гружёный плитами КамАЗ.

“Кто-то скажет, это провокация. А я скажу: ну как ещё быть, если по-другому не понимают? И проблема эта реально присутствует на дорогах” — подытожил автор ролика.

Правда, в комментариях на защиту инспекторов стали не все. Некоторые водители писали, что зачастую просто не слышат сигнала сирен, а другие — что ничего не видят из-за плохой погоды. Кроме того, для многих проблемой служит громкая музыка в собственном салоне, а другие и вовсе упрекнули самих сотрудников ГАИ:

“С таким грузам можно съехать и не выехать с этой обочины…

“Вы серьёзно? А куда ему съехать? В кювет? Вы в городе рейд проводите, где мажоры никогда не пропустят скорую и пожарку”, — встал на защиту водителя КаМАЗа, гружёного плитами, ещё кто-то из белорусов.

“Скорую надо всегда пропускать — это чья-то жизнь на волоске!” — написал под роликом очередной пользователь TikTok. Его дополнили:

“Согласен, молодцы. Надо чаще проводить такие мероприятия, чтобы запоминали”.

Ранее Telegraf.news писал, что инспекторы ГАИ УВД Мингорисполкома напомнили водителям о важности проверки одной из систем, неисправность которой может повлечь за собой опасность для дорожного движения. Речь идёт об устройстве, отвечающем за обогрев и обдув автомобильных стёкол.

«Несёт опасность для дорожного движения» — ГАИ потребовала от белорусских водителей проверять эту систему перед каждой поездкой