Есть ли очереди на открытых Польшей КПП? ГПК Беларуси опубликовало первую статистику

Опубликовано: 17.11.2025 15:07 , Обновлено: 17.11.2025

Государственный пограничный комитет опубликовал первую статистику по пропуску транспортных средств через вновь открытые Польшей погранпункты - “Берестовица” (с польской стороны “Бобровники”) и “Брузги” (с польской стороны - “Кузница Белостоцкая"). Судя по официальным данным, транспортные потоки внутри страны ещё не успели переориентироваться на новые пункты пропуска.

По данным ведомства, за первые десять часов работы через “Берестовицу” и “Брузги” выехало в Польшу в общей сложности 200 легковых авто, 10 фур и 9 автобусов. Очередей на выезд из страны в этих пунктах пропуска не наблюдается, хотя на других участках границы они есть.









Так, по состоянию на 14:00, в “Бругзах” в очереди стояла лишь одна легковушка, а в “Берестовице” - всего 12 грузовиков. При этом в том же пункте пропуска “Брест-Тересполь” сейчас стоит порядка 1375 легковушек и 70 автобусов, а выезда в Польшу через КПП “Козловичи-Кукурыки” дожидается порядка 350 грузовиков.

Белорусские пограничники упрекнули польских коллег из сопредельных пунктов пропуска в невыполнении “нормы” пропуска транспортных средств: по расчётам белорусского ведомства, в “Тересполе” эту “норму” за минувшие сутки выполнили лишь на 34%, а в “Кукурыках” - вышли на 53% (как рассчитывают эту норму белорусское ведомство и согласуется ли она с польскими требованиями, в ГПК не уточнили).

Ранее Telegraf.news рассказал, что Польша начала пропускать транспорт ещё через два своих пунктах пропуска в ночь на 17 ноября, в 2:00 по белорусскому времени. В ГПК после этого назвали то максимальное количество легковых авто и фур, которые хотели бы пропускать в Польшу через вновь открытые пункты пропуска.

В ГПК Беларуси назвали количество машин, которые хотят пропускать в Польшу через открытые пункты пропуска