Эпидемиологи запретили опасную незамерзайку белорусского производства

Опубликовано: 30.12.2025 15:44 , Обновлено: 30.12.2025

Белорусский Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья поделился результатами очередного исследования незамерзаек, которые можно найти на полках белорусских магазинов. Увы, не все жидкости прошли проверку на этот раз. Более того, среди нарушителей оказался один белорусский производитель.

Согласно статистике Республиканского центра, проверку на безопасность в этом сезоне не прошли порядка 11% низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей. Часть отобранной на проверку продукции не прошла по санитарно-эпидемиологическим требованиям, часть - по лабораторным показателям. Последние нарушения - потенциально самые опасные.

Именно в лаборатории специалисты определяют наличие метанола - опасного для человека спирта, который невозможно определить “на глаз и нос”. Дело в том, что метанол практически не отличается по запаху от безопасного этилового спирта, но, в отличие от последнего, способен причинить вред водителю и его пассажирам.

Если в омывайке превышено содержание метанола (по белорусским нормам его быть вообще практически не должно — не более 0,05%), его парами можно надышаться и “заработать” серьёзно отравление. Симптомы отравления метанолом включают:

ухудшение зрения, поражение зрительных нервов;

головокружение, боли в области сердца и печени;

заболевания дыхательных путей;

дерматиты.

Причина, по которой недобросовестные производители продолжают использовать такое потенциально опасное вещество проста - он дешевле этанола и изопропанола. К тому же, обладает хорошими для незамерзайки свойствами - придаёт жидкости меньшую вязкость, обеспечивая хорошую морозостойкость.

Чаще всего, судя по отчётам белорусских эпидемиологов, добавление метанола в незамерзайки “грешат” российские производители, откуда в нашу страну идёт львиная доля этого автомобильного расходника. Не стала исключением и нынешняя проверка: большинство провинившихся - из России:

«Ледоруб» (-30°С), ООО «ВАЙ АВТО ХИМ»,

«Путь» (ООО «Путь»),

BLIK -30°С (ООО «Фортуна»),

CoolStream -30°С (ООО «Авангард»),

«Чистый обзор -30°С» (ООО «Химпартнер»),

AUTOEXPRESS -30°С Methanol Free (ООО «Титан-Смазочные материалы»),

IRIS -30°С (ИП Дегтярев А. М.),

FREEDOM -30°C (ООО «МЕГАПОЛИС»).

Однако оказался в числе нарушителей и один белорусский производитель - ООО «Новатоп» с его незамерзайками марки HEINREICH -15°C ANTIFROST, HEINREICH -15°C и HEINREICH ANTIFROST -10°C.

В Республиканском центре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая служба уже начала изымать из продажи жидкости указанных марок, а покупателей призвали внимательнее подходить к выбору стеклоомывающих жидкостей - обязательно проверять производителя и маркировку.

Как выбрать качественную «незамерзайку»? Ищите эти слова на этикетке и встряхните канистру