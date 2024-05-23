Электокары опаснее, чем бензиновые авто? Британские учёные поделились результатами нового исследования

Опубликовано: 23.05.2024 16:41 , Обновлено: 23.05.2024

Британские учёные провели новое исследование и выяснили, что набирающие популярность электрокары и гибридные автомобили сталкиваются с пешеходами чаще, чем их бензиновые аналоги. Об этом сообщило издание The Guardian.

Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий в Великобритании, гибридные и электрические автомобили в два раза чаще наезжают на пешеходов, чем бензиновые или дизельные автомобили.

Почему экологически чистые автомобили более опасны, исследователи точно не определили, но ряд предположений выдвинули. Так, авторы исследований отметили, что водители электромобилей, как правило, моложе и менее опытны, а их электрокары передвигаются тише, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Исследователи полагают, что из-за этого их труднее услышать.

«Электрокары намного тише, чем старомодные автомобили, а пешеходы привыкли ориентироваться на дорогах, прислушиваясь к движению транспорта. Водителям этих транспортных средств необходимо быть особенно осторожными», — сказал Фил Эдвардс, первый автор исследования и профессор эпидемиологии и статистики в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Исследователи обнаружили, что в сельской местности электромобили не более опасны, чем бензиновые или дизельные, но в городах вероятность столкновения с пешеходами была в три раза выше.

С июля 2019 года все новые гибридные и электромобили, продаваемые в Европе, должны были быть оснащены акустической системой оповещения, которая издает звук, когда автомобиль движется медленно, но на дорогах остаются сотни тысяч электромобилей без этих устройств.

«Если правительство позаботится о том, чтобы эти системы были установлены на всех электромобилях, и модернизировало их на старых электромобилях, это было бы хорошим началом», — сказал Эдвардс.

Но тихая езда электрокаров - не единственная проблема. Электромобили, как правило, имеют быстрое ускорение и обычно намного более тяжелые, а некоторые весят вдвое больше, чем бензиновый аналог, что увеличивает тормозной путь. По мнению исследователей правительство, которое способствует переходу на электромобили рискует создать определённую опасность для пешеходов, если не предпримет никаких действий.

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