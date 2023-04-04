Экс-директор Бу Андерсон похвалился "разгромом" российского АвтоВАЗа

Опубликовано: 04.04.2023 13:07 , Обновлено: 04.04.2023

Шведский менеджер Бу Андерссон (Bo Andersson), который руководил российским АвтоВАЗом в 2014–2016 годах, рассказал шведскому изданию Dagens industri как смог "разгромить" свое бывшее предприятие. Все дело в том, что сейчас он руководит UzAuto Motors в Узбекистане.

По итогам 2022 года, узбекистанское предприятие произвело и продало больше автомобилей, чем рсосицскиц конкурент.

«Россия была важным экспортным рынком, несколько крупных поставщиков были российскими. После введения санкций мы прекратили все контакты: и продажи, и покупки. В 2022 UzAuto Motors произвела и продала на 40% больше автомобилей — 335 тыс. Мы разгромили российский АвтоВАЗ. Они продали 200 тыс. автомобилей», — похвалился Бу Андерссон.

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При этом шведский директор признался, что испытывает некоторые сложности, живя в Узбекистане: «Я живу и работаю в мусульманской стране с российскими историческими связями и работаю в компании, которая полностью зависит от сотрудничества с американской General Motors. Это непросто».

UzAuto Motors — предприятие по производству легковых автомобилей и сверхмалых микроавтобусов Chevrolet в Узбекистане. До 2019 года назывался General Motors Uzbekistan. В феврале 2023 года UzAuto Motors запустила серийное производство автомобилей Chevrolet Onix на своем заводе в Асаке. В них есть подушки безопасности, ABS, коробка автомат, - и все то, о чем на АвтоВАЗе только могут мечтать.

Ранее АвтоВАЗ официально объявил, что на автомобили Lada Granta снова будут ставить подушки безопасности.

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