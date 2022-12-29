Белорусский завод Geely выпустил "убийцу" российской Lada Vesta

Опубликовано: 29.12.2022 15:19 , Обновлено: 29.12.2022

Совместный белоруско-китайский завод Geely, находящийся между Жодино и Борисовом, объяиал о выпуске новой модели - седана Geely Emgrand 7 New.

Официально стоимость автомобиля ещё не объивли, но портал av.by смог узнать некоторые подробности.

Машина будет стоить от 45 200 белорусских рублей (около $16 700) за версию с «механикой» и от 54 200 BYN ($20 200) — за седан с вариатором. Таким образом китайско-белорусский седан станет практически самой доступной новой машиной в салонах, даже дешевле Lada Vesta.

Седан Geely оснастили двигателем JLC-4G15B объёмом 1,5 литра, который может будет работать как с 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и с вариатором.

“До 1 500 машин мы планируем поставить на белорусский рынок в следующем году”, — пообещал ранее гендиректор Geely в Беларуси Геннадий Свидерский.