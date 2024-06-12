Экономит ли движение накатом топливо? Вот как езда на "нейтралке" влияет на автомобиль на самом деле

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Опубликовано: 12.06.2024 16:29 , Обновлено: 12.06.2024

Движение накатом или движением на нейтральной передаче до сих пор практикуется многими водителями. Многие полагают, что экономят таким образом топливо. Но так ли это на самом деле? Современные механики рекомендуют избегать такой привычки. И вот почему.

В конце прошлого века многие автоинструкторы рекомендовали практиковать езду на холостом ходу. Водителей учили как можно чаще ездить на нейтральной передаче, так как это должно было принести ощутимую экономическую выгоду - снижение расхода топлива. Многие люди до сих пор используют этот метод и включают “нейтралку” при торможении или спуске с горы, позволяя автомобилю катиться без двигателя. На самом деле в этом нет необходимости. Более того, сегодня механики сходятся во мнении, что так лучше не делать.

Что лучше: двигаться накатом или тормозить двигателем?

Свободный ход имел смысл, когда в большинстве автомобилей преобладали карбюраторы, которые сжигали топливо даже при отпускании педали акселератора. В современных автомобилях этого уже нет. Сегодня одним из основных принципов экологичного вождения является торможение двигателем, которое не только экономит топливо, но и намного безопаснее, чем езда на нейтральной передаче. Этот метод одновременно отпускает педаль акселератора и оставляет включенной передачу. Езда с включенной передачей экономит до 1-2 литров топлива на 100 км, поэтому действительно экономична.

Как движение на холостом ходу влияет на автомобиль?

Увы, но не все выступают за отказ от работы на холостом ходу. Сегодня эта практика даже считается вредной и может привести к более быстрому износу системы сцепления. Частое использование сцепления сокращает срок его службы, поэтому регулярное переключение на холостой ход значительно приближает день, когда вам потребуется его заменить. На холостом ходу страдает и тормозная система, ведь она нагружена гораздо сильнее, чем когда мы тормозим двигателем.

Движение на “нейтралке” и безопасность

Кроме того, езда на “нейтралке” не безопасно. На дороге легко столкнуться с неожиданной опасностью, которая заставит водителя резко ускориться, чтобы избежать столкновения. Если вы едете на нейтральной передаче, время реакции может быть слишком долгим. Кроме того, важно всегда обращать внимание на то, какая передача подходит для движения с определенной скоростью. Как слишком низкое, так и слишком высокое переключение передач может создать дополнительные опасности, а у неопытного водителя даже вызвать панику и способствовать аварии.

Ранее Telegraf.news писал о том, что порой незначительные на первый взгляд вещи могут оказать огромное влияние на состояние автомобиля. Многие водители даже не догадываются, насколько их привычки могут пагубно сказываться на сохранности механизмов. Чтобы избежать ненужных и дорогостоящих визитов к механику, стоит знать, как те или иные действия влияют на работу техники. Вот топ вредных привычек водителей, которые приводят к поломкам авто.

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