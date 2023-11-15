"Думал, проскочу" - В Минске устроили показательный суд над водителем, который на погрузчике заехал на проспект Независимости. Как наказали?

Опубликовано: 15.11.2023 11:31 , Обновлено: 15.11.2023

В РУВД Первомайского района Минска впервые прошел показательный суд над 32-летним водителем, которого остановили из-за въезда на проспект Независимости на телескопическом погрузчике (запрещено ПДД). Впрочем, гаишники установили, что он допустил и более серьезные нарушения - был "под градусом".

В милиции пояснили, что показательный суд устроили для того, чтобы воздействовать на автолюбителей, “уличенных в аналогичном правонарушении”. “Стражи дорог рассчитывают, что такой метод профилактики в назидание любителям сесть за руль подшофе окажется очень действенным”, - сообщил в ведомственной газете “На страже”.

История началась с того, что водителя остановили для проверки документов. “Выяснилось, мужчина уже дважды привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, за что отбывал наказание в местах лишения свободы и был лишен права садиться за руль. Однако уроков из содеянного ранее он не извлек. Согласно медицинскому освидетельствованию в этот раз в его крови обнаружено 1,89 промилле алкоголя. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 3171 УК”, - сообщили в издании МВД.

На суде мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы, удовлетворив прочие исковые требования обвинителя. Сам он объяснил, что взялся вести погрузчик из-за желания заработать.

“Нуждался в дополнительном заработке. Думал, что проскочу, а на закрытом объекте никто не заметит. Если бы можно было все изменить, ни за что бы не поехал”, - признался он.

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