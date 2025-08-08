Увидели лося на дороге? В БООР дали совет, как избежать ДТП

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Опубликовано: 08.08.2025 11:50 , Обновлено: 08.08.2025

В Беларуси, по данным Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР), отмечается значительный рост дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Так, за семь месяцев текущего года их количество выросло более чем на 30%.

Всего, по их сведениям, было зарегистрировано 2995 таких ДТП, в которых погибло или было травмировано 3046 животных.

В обществе охотников и рыболовов дали водителям совет на случай, если дикое животное ночью оказалось в свете фар и застыло на месте. Эксперты объяснили, что в такой ситуации животное ослеплено, а темнота за пределами светового пучка воспринимается им как стена. Из-за этого зверь начинает метаться, не находя выхода.

Водителям в этом случае порекомендовали остановиться, выключить основной свет фар (оставив габаритные огни) и включить аварийную сигнализацию. Это должно дать животному время прийти в себя и уйти с дороги.

Среди других рекомендаций — немедленно снижать скорость при появлении животного на дороге или обочине, а также быть особенно бдительными в тёмное время суток и на участках дорог, проходящих рядом с лесом или густым кустарником.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Юрий Тертель ответил на вопрос депутата Виталия Раковца о том, достаточны ли меры, принимаемые в Беларуси для предотвращения ДТП с участием диких животных.

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