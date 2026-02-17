Дорожники Минска объяснили, почему на дорогах стало больше ям - "Плохо дышит"

Опубликовано: 17.02.2026 13:54 , Обновлено: 17.02.2026

Столичные дорожники объяснили, почему на дорогах за зиму стало заметно больше ям, трещин и выбоин. Специалисты объяснили ухудшение качества дорожного покрытия суровыми погодными условиями нынешней "неординарной" зимы.

Причины ухудшения качества дорог назвалв комментарии гостелеканалу СТВ Максим Белоус, генеральный директор предприятия “Горремавтодор Мингорисполкома”. Именно оно отвечает за содержание, благоустройство и текущий ремонт столичных дорог.

По словам специалиста, в условиях сильных морозов, какими отличилась зима-2026 в Беларуси, асфальт становится хрупким и “плохо дышит”.

“Это вызывает определенные деформационные изменения, в частности, трещины, образования ям”, - пояснил Белоус.

Состояние дорожного покрытия в городе, по словам гендиректора “Горремавтодора”, специалисты отслеживают ежедневно, а чтобы оценить качество работ самих дорожников Белоус предложил сопоставить цифры по ямочному ремонту за предыдущие года.

Согласно информации предприятия, за последние три года общая площадь ямочного ремонта постоянно снижалась:

в 2023 году ямочный ремонт охватывал площадь примерно в 193 тыс. квадратных метров,

в 2024 году - уже 153 тыс. квадратных метров,

в 2025 году - всего 102 тыс. квадратных метров.

Кстати, прошлой осенью начальник главного управления автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик заявил, что через несколько лет белорусские дорожники вообще откажутся от ямочного ремонта, потому что “покрытие дорог будет восстанавливаться и соответствовать всем запросам” белорусов.

Минтранс пообещал отказаться от ямочного ремонта в Беларуси. Как будут заделывать выбоины?