Дорожная полиция 31 европейской страны начала одновременные рейды. Что проверяют?

Опубликовано: 04.08.2025 14:56 , Обновлено: 04.08.2025

Утром, в понедельник, 4 августа, по всей Европе началась масштабная скоординированная полицейская операция, организованная неправительственной организацией Roadpol. В рамках неё сотрудники дорожной полиции из 31 страны решили сосредоточиться на правонарушении, которое в большинстве стран считается одном из самых тяжких и грозит водителям внушительными штрафами.

Подобные скоординированные рейды Roadpol, основанная в 2019 году и объединяющая европейские дорожные полиции в попытке повысить безопасность на европейских дорогах, устраивает регулярно - несколько раз в год. Нынешняя операция началась в понедельник, 4 августа, и завершится через шесть дней, в воскресенье, 10 августа 2025 года. Она получила название “Скорость”, из чего становится ясно, что в эти дни сотрудники полиции будут проводить массовые проверки соблюдения скоростного режима.

В операции принимают участие в общей сложности 31 страна, включая Польшу, соседствующую с Беларусью. В этой стране превышение скорости может обойтись водителю очень дорого. Как и в Беларуси, размер штрафа там зависит от диапазона превышения:

минимальный штраф - от 10 км/ч - влечёт за собой штраф в размере 50 злотых (порядка 39 рублей сегодня) и один штрафной балл;

максимальный штраф - при превышении от 70 км/ч и выше, совершённых повторно - 5000 злотых (3 900 рублей).

[inf]В Польше действует система штрафных баллов, которые накапливаются в течение 12 месяцев. Водителям без года опыта достаточно накопить 20 баллов, а опытному (от 1 года) - 24 балла, чтобы лишиться водительских прав.[/inf]

По данным польского портала Auto-swiat.pl, Roadpol запланировала ещё две аналогичные масштабные дорожные операции на 2025 год, в которых будут участвовать десятки европейских стран:

с 6 по 12 октября 2025 года дорожная полиция по всей Европе будет проверять, как водители соблюдают правила дорожного движения,

с 15 по 21 декабря 2025 года - отслеживать водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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