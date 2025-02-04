🎥 Видео

Опубликовано: 04.02.2025 18:45 , Обновлено: 04.02.2025

В TikTok белорусы активно обсуждают видео, снятое минским инструктором по вождению. На кадрах видно, как автобус обгоняет по встречной полосе группу транспортных средств, столпившихся за учебным автомобилем. Судя по всему, она долго не могла выполнить разворот.

Автор видео возмутился действиями водителя автобуса. «Ребята, вот так делать нельзя. Учебка стоит на разворот, автобус взял и объехал с левой стороны. Нужно дожидаться, пока автомобиль совершит свой манёвр», — прокомментировал он происходящее.

Несмотря на то что формально обгон на данном участке не запрещён (нерегулируемый и необозначенный перекрёсток), ситуация выглядит небезопасно. Видно закругление дороги, также не исключено, что у учебного автомобиля был включён левый сигнал поворота. К тому же неясно, когда именно учебка решит продолжить движение, что при таком манёвре автобуса могло бы создать аварийную ситуацию — видны вывернутые колёса учебного автомобиля.

Однако, как ни странно, в комментариях под видео многие пользователи встали на сторону водителя автобуса. Главный аргумент — у общественного транспорта есть расписание, и стоять в ожидании манёвра учебного авто, особенно если таких на пути несколько, значит потерять уйму времени.

«Если за рулём тормоз, автобус должен стоять полдня с людьми? У него расписание», — написал один из комментаторов.

«Автобус движется по расписанию. Кто-то, может, опаздывает куда-то. И что, водителю автобуса полдня ждать, пока учебка развернётся? Подождёт, пока одна учебка развернётся, а впереди ещё 5 таких учебок…» — согласился другой.

Некоторые комментаторы ожидаемо обвинили в произошедшем учебные автомобили: «Да потому что надоели сотни учебок в одном месте. Город большой — распределяйте везде». Кстати, видео было снято на улице Семашко в Минске. Это одна из самых популярных улиц для сдачи экзамена в ГАИ, и каждый день там тренируются курсанты десятков столичных автошкол.

Нашлись и те, кто осудил водителя автобуса, напомнив, что ПДД «важнее расписания» и что они «кровью написаны».

«Лишать прав надо таких автобусников. Вообще обгонять транспорт с включённым поворотником запрещено не просто так», — написал ещё один пользователь.

«Параллельная вселенная! ? Автобус нарушает, BMW соблюдает ПДД», — пошутил комментатор.

Нашлось и такое мнение: «Забавно: водители орут, что ездить никто не умеет, а научиться людям не дают. Спасибо тем, кто подождал».

Кстати, недавно журналисты Telegraf.news уже рассказывали о похожем случае.

«Ну а как ему ещё проехать?» — Манёвр автобуса на перекрёстке в Минске вызвал горячие споры в TikTok