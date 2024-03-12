Должен ли продавец принимать обратно не подошедшие автозапчасти? Вот что говорит закон

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Опубликовано: 12.03.2024 11:24 , Обновлено: 12.03.2024

Читатель портала abw.by купил в интернет-магазине автозапчасти для своей машины, которые впоследствии не подошли. Мужчина обратился к продавцу с просьбой вернуть товар, но в магазине отказали.

Белорус Сергей приобрел в интернете задние амортизаторы и “кое-что из элементов подвески”. «Разница в цене по сравнению с авторынком составила около 20%”, - объяснил свой выбор площадки для покупки он.

Затем мужчина пригнал автомобиль на СТО и передал специалистам купленные запчасти. Чуть позже мастер автосервиса позвонил Сергею и сказал, что некоторые из них не подошли. Белорус забрал запчасти и отправился к продавцу для возврата или обмена товара.

На складе (там, со слов героя, он и забирал свою покупку) менеджер сказал, что принять товар они не могут, так как запчасти без упаковки, в которой продавались. На СТО, как рассказал Сергей, ее выкинули.

“А вот действительно, по закону, должны ли были мне вернуть деньги за товар, который к автомобилю не подошел?» - спросил белорус.

[info_b]Согласно статье 28 закона о защите прав потребителей, покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом, в месте приобретения или иных местах, объявленных продавцом, возвратить товар надлежащего качества или обменять его на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.[/info_b]

Там же указано, что требование потребителя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца. В случае обмена либо возврата товара потребитель обязан возвратить товар в потребительской упаковке , если товар был продан в ней.

Упаковку предоставить белорус не смог, поэтому отказ продавца правомерный.

Кстати, согласно постановлению Совмина, есть перечень товаров, которые возврату или обмену не подлежат (даже если они надлежащего качества). В этом списке - автомобили, прицепы, мопеды, двигатели и прочее.

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