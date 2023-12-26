До 3700 руб штрафа и конфискация машин. Налоговая объявила о рейдах на дорогах. Кому из белорусов приготовитсья?

Опубликовано: 26.12.2023 13:58 , Обновлено: 26.12.2023

В министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили, что налоговые органы вышли на дороги Беларуси ещё с 21 декабря. Целью необычных для белорусских дорог рейдов стали продавцы зимних омываек.

“Физические лица продолжают осуществлять реализацию стеклоомывающей жидкости в местах не всегда безопасных для себя (обочины автодорог, съезды с автодорог, и иные)”, - [link href=“https://nalog.gov.by/news/21129/” rel=“noopener” target=“_blank”] посоветовали [/link] в МНС.

Там пообещали продавцам незаконной продукции на дорогах штрафы сразу по двум статьям КоАП. А ещё различные конфискации.

Первый штраф - представители налоговых органов решили начислять за нарушение требований законодательства о маркировке товаров. Что, согласно статье 13.24 КоАП, влечет для физлиц штраф до двенадцати базовых величин (444 рубля).

А за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации пообещали штрафы уже до 100 базовых (3700 руб), согласно статье 13.3 КоАП. Плюс там говорится о конфискации товаров, орудий и средств совершения административного правонарушения (в том числе и машин), а также изъятие до 100% от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве здравоохранения Беларуси 7 декабря сообщили, что запретили к продаже и ввозу на территорию страны три российские стеклоомывающие жидкости.

Минздрав Беларуси объявил опасными три российские «незамерзайки». Что не так?