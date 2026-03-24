В «БЕЛДЖИ» объяснили запрет на обслуживание у дилеров Geely китайской сборки

Опубликовано: 24.03.2026 15:35 , Обновлено: 24.03.2026

С 12 марта 2026 года авторизованные дилеры СЗАО «БЕЛДЖИ» прекратили принимать на сервисное обслуживание автомобили Geely, которые были приобретены не через официальную дилерскую сеть Республики Беларусь. Об этом официально сообщили в пресс-службе компании и пояснили запрет.

На предприятии утверждают, что главная причина такого решения — “конструктивные отличия” машин китайской спецификации от моделей белорусской сборки. А техническая и ремонтная документация для данных версий в авторизованных СТО (станциях технического обслуживания) отсутствует.

Также в «БЕЛДЖИ» настаивают, что диагностическое оборудование у дилеров сертифицировано исключительно для автомобилей, реализованных через официальную дилерскую сеть Республики Беларусь.

А сами китайские версии Geely имеют иную прошивку ЭБУ (электронного блока управления), несовместимые каталоги запасных частей. Выполнение сервисных работ без соответствующей документации, утверждают в компании, создаёт риски для безопасности автомобиля и его владельца.

В БЕЛДЖИ также подчеркнули, что гарантийные обязательства официальных дилеров распространяются исключительно на автомобили, приобретённые через их дилерскую сеть. Обслуживание машин, ввезённых по параллельному импорту, считают в компании, несёт юридические и репутационные риски как для дилера, так и для клиента.

«Данное решение продиктовано прежде всего заботой о безопасности и интересах наших клиентов. Мы несём ответственность за качество каждого сервисного вмешательства — и эта ответственность возможна лишь там, где у нас есть полная документация и сертифицированное оборудование», — заявил Г.Б. Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ».

Впрочем, причины могут быть связаны не только с безопасностью. Китайские автомобили Geely часто дешевле пригнать из Китая, чем купить в Беларуси белорусской сборки. Разница может доходить до 2-3 тыс. долларов за штуку.

Вот и на днях белорусские компании, которые занимаются ввозом в Беларусь автомобилей или продажей произведенных на «Белджи», объявили, что находятся в критическом состоянии и теряют рынок из-за того, что белорусы предпочитают возить из-за границы автомобили лично, а не покупать в автосалонах.

В БАА (Белорусской автомобильной ассоциации) заявили, что за январь-февраль простые белорусы ввезли в страну 16,3 тыс. легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году. В это же время автосалоны потеряли 57% продаж. А в 2025 году белорусы самостоятельно ввезли в страну целых 101,2 тыс. автомобилей, превысив совокупные продажи дилеров и производство «Белджи» сразу в 1,5 раза.

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