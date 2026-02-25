Дилеры назвали цены на LADA Iskra в Беларуси

Опубликовано: 25.02.2026 14:27 , Обновлено: 25.02.2026

В Беларуси стартуют продажи новой модели Lada Iskra российского автопроизводителя АвтоВАЗ. Дилеры назвали цены на бюджетную легковушку, правда, не все считают их такими уж низкими.

От 42 900 рублей попросят за базовую модель с 5-ступенчатой «механикой» и атмосферным 8-клапанным мотором объемом 1,6 литра (90 лошадиных сил), сообщил портал ABW.by.

Обещают и более современную модель с 16-клапанным двигателем и 6-ступенчатой МКПП (механической коробкой переключения передач). В прайсе будет и версия с автоматической коробкой передач, но цена на такие будет стартовать от 47 400 рублей. На такой LADA Iskra будет установлен китайский вариатор WLY.

LADA Iskra производят на базе платформы CMF-B LS (Low Specifications — упрощенная версия модульной платформы CMF-B от альянса Renault-Nissan, разработанная для бюджетных автомобилей на развивающихся рынках). Изначально она планировалась для нового поколения Lada Granta и, по некоторым данным, для новой Lada Niva.

Отличие от обычной CMF-B: LS-версия имеет более простые технические решения по сравнению с версиями для европейских Renault Clio или Nissan Juke.

Цена же на автоматическую Iskra российского производства уже вплотную приближается к Belgee S50 с более богатой комплектацией, «автоматом» и куда более просторным салоном. Взять такую можно от 52 900 рублей.

Ранее мы писали, что владельцы новых Lada Iskra столкнулись с неожиданной проблемой: технические неисправности в виде неработающих парктроников, омывателя и системы стабилизации появились всего через месяц после покупки. Российский производитель объяснил, где крылась причина неисправностей и как их устранить.

У новых Lada Iskra стали отказывать парктроники, омыватель и система стабилизации. АвтоВАЗ назвал причину

Официально Lada Iskra поступила в продажу в России с 20 июля 2025 года, однако на практике купить их тогда оказалось практически невозможно. Автомобили начали появляться у российских дилеров только в сентябре-октябре 2025 года, и то в ограниченном количестве.

Официально о причинах задержки с поставками АвтоВАЗ не сообщал. Однако, по информации сразу нескольких изданий, которые ссылаются на поставщика комплектующих, массовое производство модели было отложено до начала 2026 года.