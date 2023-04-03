Дилер назвал цены на иранские аналоги Toyota и KIA, которые привезут в Беларусь

Опубликовано: 03.04.2023 12:15 , Обновлено: 03.04.2023

Дилеры иранского производителя Saipa назвали стоимость автомобилей Quick, Saina и Shahin, которые планируют продавать в Беларуси и России.

Так, по словам представителей компании «Лаки Кэренси», цена на машины, которые называют аналогами Toyota и KIA, составят:

за самые простые версии хетчбэка Quick и седана Saina — от 13 тыс. долларов;

за оснащенный седан Shahin с 6-ступенчатым «автоматом» — до 22 тыс. долларов.

При этом, отметили в «Лаки Кэренси», если получится наладить локальную сборку, например, на заводе «Юнисон» под Минском, то стоимость авто снизится на 3 тыс. долларов. Дело в том, что при таком раскладе дилерам не придется платить утилизационный сбор, а машинокомплекты растаможивать дешевле.

К слову, в компании «Бест-Моторс» назвали примерные такие же цены на иранские Saipa — от 12,9 до 21,8 тыс. долларов. Там также обсуждают возможность локализовать производство в Санкт-Петербурге.

Ранее телеграф писал, что Иран подтвердил отправку в Беларусь 45 тыс. своих аналогов Toyota и KIA. Белорусов хотят осчастливить продажами хетчбэк Quik, а также седанов Saina и Shahin.

Подробнее о них читайте по ссылке:

В Тегеране подтвердили, что отправят белорусам 45 тыс иранских аналогов Toyota и KIA. Как выглядят и что стоят?