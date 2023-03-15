В Тегеране подтвердили, что отправят белорусам 45 тыс иранских аналогов Toyota и KIA. Как выглядят и что стоят?

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Опубликовано: 15.03.2023 19:05 , Обновлено: 15.03.2023

Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Амин 15 марта сообщил, по его словам, "хорошие новости" о заключении выгодного соглашения об экспорте в Беларусь в ближайшие три года 45 тысяч автомобилей на сумму почти 450 миллионов долларов, передает агентство IRNA.

Таким образом, за каждый легковой автомобиль, поставленный в Беларусь, Иран получит в среднем 10 тыс долларов. Так что надежды некоторых белорусов на совсем дешёвые аналоги Toyota и KIA иранской сборки наврядли осуществятся. С учётом доставки, растаможки, наценки и налогов, машины скорее всего будут стоить почти как китайские конкуренты. Но это не точно. Белорусская фирма-поставщик цены пока не называла.

Иранские Тойоты и КИА

Ранее в ООО «Лаки Кэренси» рассказали, что собираются тысячами продавать иранские легковые автомобили Saipa как в Беларуси, так и в России. Однако цифра 45 тыс авто — это планы не на один год.

Как известно, белорусов хотят осчастливить продажами хетчбэк Quik, а также седанов Saina и Shahin.

Последний построен на базе первой иранской платформы для легковых авто, однако разработанной на основе платформы Toyota B (ее представитель, например, Toyota Corolla E160). В Иране Saipa Shahin стоит около 12 тыс. долларов.

А вот Saipa Saina - это малолитражный седан, который является обновленной версией Saipa Tiba (если вам это что-то говорит), которая в конечном счете основана на Kia Pride. Saina является частью платформы Saipa X200.

В свою очередь, Saipa Quik - небольшой семейный автомобиль, который на самом деле хэтчбек-версия автомобиля Saina.

Последние две легковушки вполне могут конкурировать с российской Lada Granta, в том числе и по цене. Quik, напоример, в Иране на старте продаж стоил примерно 7,5 тыс долларов.