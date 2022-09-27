Citroen показал новый логотип своих авто — «Переосмыслили овал 1919 года»

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Опубликовано: 27.09.2022 16:50 , Обновлено: 27.09.2022

Французская автомобильная компания Citroen решила поменять свой логотип, который планирует использовать на машинах уже в 2023 году. Он поменял не только цвет, но и форму.

Это десятая версия логотипа Citroen за 103 года. Последний «переосмысливает оригинальный овал 1919 года», объяснили в компании. Новый лого простой, двухмерный и черный, а также нехромированный.

Там сообщили, что в конце сентября новый логотип появится на одном из концепт-каров Citroen. На всех остальных авто — в середине 2023 года.

«Выступающий, расширенный вертикальный овал представит новое направление в языке дизайна, в котором визуально выделяющийся значок станет узнаваемым фирменным элементом всех моделей Citroen», — добавили в компании.

Кроме того, бренд изменил и слоган на «Nothing moves us like Citroen» — «Ничто не движет нами, как Citroen».

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