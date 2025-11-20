«Что-то происходит» - Linava заявила, что ни одна литовская фура ещё не выехала из Беларуси

Опубликовано: 20.11.2025 14:11 , Обновлено: 20.11.2025

Президент литовской национальной ассоциации автоперевозчиков (Linava) Эрландас Микенас заявил, что несмотря на официальное открытие движения на литовско-белорусской границе ни один грузовик литовских перевозчиков ещё не въехал в страну через открытые КПП. Такую же информацию озвучили в Службе охраны государственной границы Литвы. Узнали, что известно о судьбе литовских фур, застрявших в Беларуси на три недели.

Советник Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис заявил, что за минувшую ночь ни один литовский грузовик не проехал ни через пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный “Бенякони”), ни через «Мядининкай» (сопредельный “Каменный Лог”).

“Они не проезжают. Информация о составе ожидающих на той стороне из Беларуси не поступает, но, судя по информации с транспортных средств, въехавших через “Мядининкай”, неофициальная информация такова, что на белорусской стороне, в самом пункте пропуска, литовских грузовых автомобилей нет”, — процитировало заявление Мишутиса литовский портал LRT.

Такой же информацией располагает и президент Linava. По словам Микенаса, изначально пропускать литовские фуры, застрявшие в Беларуси из-за закрытия погранпереходов в конце октября, должны были начать ещё в 9:00 по белорусскому времени, но даже к полудню информации о начале процесса так и не поступило.

Микенас предположил, что задержка может быть связана с оплатой за стоянку фур, которые в какой-то момент белорусские власти решили организованно свезти на платные стоянки. По словам президента Linava, перевозчики могут оплатить услуги хранения большегрузов как наличными, так и через систему электронных денег Paysera, а также своих партнеров в Беларуси.

“Грузовики, которые уже за это заплатили, выстраиваются в очередь на границе”, — заявил Микенас, но подчеркнул, что информация о том, как именно организован этот процесс на белорусской стороне, пока поступает противоречивая.

“Сейчас у нас не так много информации. На литовской стороне всё работает нормально, но на белорусской происходит что-то — распространяется неоднозначная информация”, — заявил президент Linava.

По его словам, есть пока неподтвержденные данные о том, что несколько грузовиков всё же въехали в Литву через Шальчининкай. В Мядининкае же, по его данным, ещё вчера отменили электронную очередь и всех, кто рассчитался с белорусской стороной, ставят в новую очередь

“Но я не могу сказать, что туда пропускают грузовики”, — признался Микенас.

Со въездом в Беларусь тоже проблемы?

По его словам, проблемы возникают и у тех транспортных средств, которые пытаются въехать из Литвы в Беларусь.

“Мне известно, что один грузовик заехал на таможню с литовской стороны и прошел таможенную проверку, но, въехав в Беларусь, ему пришлось остановиться, потому что в Беларуси не знают, как их оформлять, хотя у перевозчиков есть право проехать до Минска”, — рассказал глава Linava.

В свою очередь генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) Повилас Дрижас предположил, что в Минске ещё не решили, как выпускать литовский транспорт со стоянок или разрешить ли остальным беспрепятственный проезд через территорию Беларуси.

“Насколько мне известно, ни один грузовик ещё не прибыл, по крайней мере, те, которые стояли на стоянках ещё час назад. У нас есть информация, что белорусская сторона собралась на какое-то совещание, чтобы решить, как теперь организовать логистику. У меня есть информация, что решения либо ещё не приняты белорусской стороной, либо, возможно, они просто до нас не дошли”, — заявил Дрижас агентству BNS около 11:00 в четверг.

На каком уровне проходит встреча в Беларуси, Дрижас не не уточнил, равно как и не смог предоставить какой-то конкретной информации относительно платы за стоянку литовских фур.

“Информация об оплате пока не подтверждена, но циркулирует информация, что, возможно, плата будет взиматься не за весь период парковки, а только за последние 10 дней. Однако никаких конкретных действий пока не предпринято”, — заявил генеральный секретарь ITLA.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство иностранных дел Беларуси 20 ноября выступило с заявлением по поводу решения властей Литвы открыть два пункта пропуска на границе. В МИД обвинили Вильнюс в нарушении установленных процедур.

МИД Беларуси обвинил Литву в нарушении правил открытия границы