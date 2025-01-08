Что означает наклейка в виде осла на машине? Вот причём тут экология

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Опубликовано: 08.01.2025 12:23 , Обновлено: 08.01.2025

Каждый активный водитель ежедневно сталкивается с сотнями автомобилей на дорогах, и нередко на их поверхности можно заметить различные наклейки. Одни носят опознавательный характер, согласно ПДД, другие призваны повеселить участников движения, а третьи и вовсе с трудом поддаются идентификации. Так, на некоторых автомобилях, особенно в Испании, можно увидеть наклейку осла. Telegraf.news узнал, какой смысл в это вкладывают водители.

Странные и непонятные наклейки на автомобилях могут свидетельствовать о приверженности их владельцев к религиозным общинам. Например, совсем недавно Telegraf.news писал о наклейке в виде рыбы, которую иногда можно увидеть на пригнанных из Европы автомобилях. На таких авто среди прочего также можно встретить наклейку с неочевидным смыслом, которая изображает осла. Наиболее часто их можно увидеть в Испании.

Конфликт быка и осла в Испании. В чём суть?

Помимо ослов на автомобилях в Испании можно также нередко заметить наклейку, изображающую быка, именуемого «Торо де Осборн». Изначально это был рекламный элемент, созданный ещё в 1950-х годах коньячной компанией.

Однако со временем выразительный силуэт быка стал чуть ли не национальной торговой маркой для испанцев. Присутствие быка на автомобиле едва ли у кого-то вызовет много вопросов, ведь он априори источает силу, смелость и страсть, которые часто ассоциируются с испанской идентичностью.

А вот с наклейкой, изображающей осла, всё не так однозначно. Как узнал Telegraf.news, символ быка вызывает споры в современном испанском обществе, особенно в контексте прав животных и традиции корриды. Для одних она является выражением национального наследия и искусства, а для других – жестоким и варварским пережитком. Об этом, например, сообщало издание moto.pl.

Противники корриды в противовес её приверженцам обозначают себя символом осла, известного как «Ослик Катала». Его образ особенно популярен в Каталонии. Символ осла призван подчеркнуть такие каталонские ценности, как скромность, настойчивость и стойкость, а также разнообразие испанской культуры. Однако это не единственный смысл, который могут транслировать владельцы автомобилей с такой наклейкой.

Осел как символ региональной гордости и… экологии

Каталонский осёл («Ruc Català» по-каталонски) является не только символом региональной идентичности, но и напоминанием о необходимости защиты природы.

Дело в том, что каталонский осёл — одна из старейших и крупнейших пород ослов ранее была очень распространена в Каталонии и Пиренеях, но её популяция резко сократилась в последние десятилетия. Если в начале ХХ века насчитывалось около 50 тысяч особей каталонских ослов, то сейчас их численность сократилась примерно до 500.

Идея наклейки с силуэтом самобытного ослика зародилась среди молодежи, которая хотела привлечь внимание к необходимости защитить эту породу от вымирания. Со временем этот символ приобрел дополнительное значение – он стал выражением гордости за каталонскую культуру и самобытность.

Таким образом, в то время как бык Осборна представляет национальную традицию Испании, каталонский осел подчеркивает региональную самобытность и разнообразие. Многие жители Каталонии также рассматривают его как юмористическую альтернативу доминирующему символу быка.

Для туристов, посещающих Испанию, эти наклейки могут быть интересным элементом местной культуры, но для испанцев они имеют более глубокое значение. Некоторые в говорят, что осел лучше отражает каталонский дух — настойчивый, трудолюбивый и тесно связанный с природой.

За какие наклейки на авто белорусам грозит штраф?

К слову, несмотря на популярность различных шуточных и декоративных наклеек на автомобилях в Беларуси, стоит помнить, что они могут стать поводом для получения штрафа.

Согласно ПДД, к участию в дорожном движении не допускаются автомобили с внешне видимыми наклейками или изображениями, кроме опознавательных знаков транспортных средств, предусмотренных приложением №5 (к ним относятся 18 различных знаков). В их числе знак аварийной остановки, шипы, учебное транспортное средство и т.д. Никаких других изображений в этом перечне нет, а значит, они запрещены.

Подобные нарушения подпадают под категорию «иные правонарушения» Административного Кодекса.

Согласно ст. 18.18 КоАП РБ, это может повлечь штраф в размере до 0,5 БВ, а именно 21 белорусский рубль (с 1 января 2025 г. размер базовой величины составляет 42 рубля).

Кроме того, инспектор ГАИ может выдать предписание об устранении нарушений, выражающихся в наличии не предусмотренных правилами наклеек. Невыполнение такого требования предусматривает штраф до 20 базовых величин (840 белорусских рублей).

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Ранее Telegraf.news писал о том, что для некоторых водителей автомобильные наклейки — это способ информировать других участников дорожного движения о своих взглядах или принадлежности к определенному сообществу. Есть те, что носят декоративный или юмористический характер. А знаете ли вы, что означает знак рыбы на автомобиле и чего можно ожидать от водителя, управляющего такой машиной?

Что означает наклейка в виде рыбы на машине? Вот при чем здесь дружелюбность и соблюдение ПДД