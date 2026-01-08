Что делать если машина застряла в снегу? ГАИ попросила это сделать с колесами

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.01.2026 13:12 , Обновлено: 08.01.2026

В Беларуси наступила снежная погода, от которой за последние годы отвыкли многие жители страны. И если для пешеходов снег - это просто тяжёлое, но преодолимое препятствие, то для машин - все может обернуться большими проблемами. Если, конечно, у вас не настоящий внедорожник, а не легковушка или паркетник.

В ГАИ [link href=“https://t.me/vitebsk_gai/21431?single” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] дали [/link] белорусам ряд рекомендаций, как вызволить автомобиль из снежного плена. Про трогание “в раскачку” знают многие опытные водители. А вот хитрости, что сделать с колесами - не каждый.

Что делать, если машина застряла в снегу?

Если же вы попали в снежную ловушку, то нужно выезжать «в раскачку», используйте режимы:

Drive (D) для движения вперёд,

Neutral (N) чтобы автомобиль откатился назад под собственным весом.

Чего избегать:

Резко газовать, долго буксовать и быстро переключать режимы D, N, R.

Это не только не поможет выбраться, но и ухудшит положение, а также может привести к быстрому выходу из строя коробки передач.

Также следуйте рекомендациям:

Оценить ситуацию

Насколько глубоко автомобиль увяз в снегу?

Есть ли под снегом твёрдая поверхность?

Какое расстояние до ближайшей дороги или трассы?

Создать сцепление для колёс

Самый простой способ - подложить под колёса коврики из салона, ветки, доски — они дают больше площади сцепления.

Вы можете попробовать сделать «гнездо» или «дорожку» под колесом из буксировочного каната:

Выкопайте немного снега перед и под протектором застрявшего колеса.

Разложите верёвку (канат для буксировки) петлями или змейкой в углублении так, чтобы колесо после начала движения пошло по ней.

Попросите о помощи

Обратитесь к другим водителям или пешеходам, чтобы они помогли подтолкнуть автомобиль. В таких погодных условиях среди белорусов всегда найдутся сочувствующие, готовые проявить солидарность.

Попробовать выехать из снега

Включите режим полного привода (если он есть) или блокировку дифференциала.

Плавно увеличивайте скорость, чтобы избежать пробуксовки. Не старайтесь выехать за счёт скорости, тут важнее тяга и низкие обороты. Поэтому избегайте резкого нажатия на газ.

Действовать в зависимости от ситуации

Если машина начинает двигаться, продолжайте движение, пока не выедете на ровную дорогу. Не тормозите, но и не газуйте сильно.

Если нет — остановитесь и повторите попытки или ищите другой способ. Главное не паникуйте. Иногда требуется больше времени и терпения, чем вы рассчитали. Будьте морально готовы.

Как ехать по рыхлому снегу?

Помните, что обочина на дороге может стать настоящей ловушкой для автомобиля. Старайтесь останавливаться только на расчищенных местах. Рыхлый снег часто встречается на обочинах и в городе, не только на трассах. Но и на проезжей части могут быть снежные наносы.





















Не бойтесь использовать на снегу современные технологии:

Используйте специальный режим Snow (может обозначаться снежинкой).

Этот режим принудительно включает пониженную передачу и ограничивает скорость до 20 км/ч, предотвращая проскальзывание на льду и в снегу.

Если же такого режима нет, вы можете переключиться на пониженную передачу, выбрав ручной режим автоматической коробки. Он есть практически у всех современных автоматов. Для ручной коробки просто держите пониженную передачу и не газуйте.

Старайтесь проезжать заснеженные участки без остановок и резких поворотов руля. Это очень важно, чтобы не потерять управляемость и не уйти в занос.