Часть дорог в Беларуси закроют, машины эвакуируют. МВД вывело на дороги БТРы

Опубликовано: 09.01.2026 10:31 , Обновлено: 09.01.2026

Министр внутренних дел (МВД) Беларуси Иван Кубраков устроил селекторное совещание с начальниками районных и областных ГАИ (Государственной автомобильной инспекции), в ходе которого приказал перевести на усиленный вариант службы всех сотрудников Госавтоинспекции.

Тем не менее из-за неблагоприятных погодных условий ситуация на дорогах остаётся сложной. В МВД ещё раз напомнили, что водители могут самостоятельно оформлять «мелкие» ДТП (дорожно-транспортные происшествия) с помощью европротоколов, а не вызывать наряды ДПС.

«При необходимости получения консультации звоните по круглосуточному номеру горячей линии 140», — посоветовали в МВД.

Да и не факт, что из-за снежных заносов на дорогах инспекторы приедут быстро, если вообще доберутся.

Часть дорог закроют

Из-за циклона «Улли» ГАИ развернула республиканский оперативно-ситуационный штаб. В него вошли не только представители Госавтоинспекции, но и сотрудники внутренних войск и других отделов милиции.

Кубраков также приказал оперативно провести ревизию имеющейся спецтехники и всю передать в распоряжение ГАИ. По приказу министра, на улицы и дороги страны должны запустить тяжелую технику, в том числе вездеходы, БТРы (бронетранспортёры), «Волаты» белорусского производства и «Тигры» российского. Их цель — помогать коммунальным службам в уборке снега и попавшим в затруднительную ситуацию белорусам.

«Там, где есть необходимость помощи, в том числе силами наших сотрудников и военнослужащих, в уборке снега пенсионерам, ветеранам — оказать!» — заявил Кубраков.

Часть дорог закроют, а машины эвакуируют

В МВД предупредили, что некоторые участки дорог, в том числе областного и республиканского значения, будут закрываться.

«Лучше закрыть, почистить, чем в плену окажется большое количество транспорта. С учетом сложившейся ситуации все личные автомобили с дворовых территорий и обочин должны быть убраны. Бесхозные будут эвакуированы!» — заявил Кубраков.

Тем не менее в МВД призвали всех белорусов в затруднительной ситуации звонить по 102.

Что говорят в Белгидромете

Высота снега в Беларуси на утро 9 января

В свою очередь, Белгидромет понизил уровень опасности до оранжевого. Однако днем 9 января (пятница) сложные погодные условия никуда не денутся. На большей части территории Беларуси прогнозируется сильный снег, метели и снежные заносы на дорогах. А ветер усилится в порывах до 15-20 м/с.

В Минске также ожидается сильный снег и метель.