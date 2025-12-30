Центр Беларуси накрыли снегопады и ДТП
Белорусы из центральной части страны делятся видео и фото заснеженных дорог. На кадрах видно, что водителям кое-где на Минщине почти ничего не видно из-за плотной пелены снега.
Вот как, к примеру, ситуация на оживленной трассе Минск — Борисов.
А ГАИ (Государственная автоинспекция) Минска предупредила о сложностях в передвижении транспорта на некоторых улицах.
“В настоящий момент колонны специальной техники в сопровождении служебных автомобилей Госавтоинспекции осуществляют обработку дорожного покрытия песчано-солевой смесью с целью предотвращения возможных ДТП”, — сообщили в Госавтоинспекции.
Движению мешает не только снег. Так, из-за ДТП (дорожно-транспортного происшествия) в районе 35-го км внешнего кольца МКАД (Минской кольцевой автомобильной дороги) образовалась пробка на МКАД со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Притыцкого.
Впрочем, аварии не только там. О серьезной аварии сообщили под Смолевичами, из-за чего движение за Курганом Славы затруднено.
На подъезде к деревне Новая Жизнь столкнулись сразу семь легковых автомобилей и автобус.
Напомним, что снег будет идти и 31 декабря. Планируйте свои поездки аккуратно и заранее, с запасом времени.
Согласно прогнозу, в последний день года на большей части территории Беларуси временами будет идти снег, слабая метель, меньше осадков по западу. На дорогах — гололедица. Ветер будет северо-западный, умеренный до порывистого.